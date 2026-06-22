«Белтелеком», за что мы вообще платим такие деньги?» 1 22.06.2026, 14:45

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Крик души белорусам.

Пользователи соцсетей жалуются на плохое качество интернета от оператора «Белтелеком».

«Белтелеком», я извиняюсь спросить, за что мы вообще платим такие деньги? — пишет в Threads минчанка под ником __m__ma. — Даже ваш сайт не хочет грузить. У меня тариф «Ясна 200», но даже с ним я смотрю ролики в качестве 360, и они долго грузят, про плохую загрузку соцсетей я вообще молчу. Мы разве за это вам платим? Надоело уже».

«Кто подключался к А1 на телевидение? Что скажете? Думаем уйти с «Белтелекома», — пишет (anhyavon Shop (@anhyavon) • Threads, Say more).

«Белтелеком», вас ничего не смущает? — спрашивает kuzia_kumar. - Заколебалось звонить, перенастраивать модем, возить менять модем. Может у Вас с линией проблемы? Ничего не меняется два месяца. Подключен «Ясна 500», скорость, конечно, по WiFi 500 не будет, но не такая же! Сколько уже можно? В квартире ничего не работает! «Можем направить мастера, но если проблем не найдут, вызов будет платный». Всем по барабану, что нужно решить проблему».

У нас в доме только «Белтелеком», других вариантов нет, так как «бабушатник», — пишет bubnitoguanini, - Просто боль и мучение, но у нас еще стены кирпичные, 5 Ггц не пробивает нормально через них, в отличие от 2.4. Ни на 5, ни на 2.4 скорость не соответствует заявленной, даже если стоять прямо возле роутера. Тариф «Ясна 500,» скорость от силы 200, вечно видосы застревают».

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