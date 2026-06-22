Простые иранцы не увидят ни доллара из обещанной помощи Трампа 5 22.06.2026, 15:55

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Деньги для восстановления рискуют уйти в карманы режима.

Согласно анализу, обсуждаемое соглашение между Вашингтоном и Тегераном может позволить обеим сторонам заявить о политическом успехе после краткой, но разрушительной войны. При этом ключевые последствия конфликта лягут на плечи обычных иранцев, которые рискуют не получить никакой реальной помощи, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

В материале отмечается, что США и Израиль ранее наносили удары по инфраструктуре, критически важной для жизнеобеспечения населения Ирана, что усугубило дефицит воды, продовольствия, электроэнергии и медикаментов. Это привело к ухудшению гуманитарного кризиса и усилению социального давления внутри страны.

Обсуждаемая в Вашингтоне идея фонда восстановления объемом до 300 млрд долларов, по данным источников, может быть использована структурами, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а не населением. Основные средства, по оценкам экспертов, рискуют пройти через государственные фонды, подрядчиков и финансовые посредники, уже участвовавшие в предыдущих схемах распределения ресурсов.

Отдельно подчеркивается, что разрушение инфраструктуры затронуло водоснабжение, энергосистему, транспорт и медицинские объекты. Последствия этих ударов продолжают сказываться на сельском хозяйстве, логистике и повседневной жизни населения.

По мнению авторов анализа, даже возможная смена части руководства страны не приведет к радикальному изменению системы управления. Новые элиты, как утверждается, будут использовать восстановительные программы прежде всего для укрепления политического контроля и военной инфраструктуры.

Эксперты указывают, что без строгого контроля, прозрачных процедур и независимого аудита международная помощь может превратиться в источник дохода для связанных с режимом структур. В таком сценарии восстановление страны будет сопровождаться усилением репрессивного аппарата, а не улучшением жизни граждан.

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