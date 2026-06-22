Зеленский рассказал подробности новых переговоров с Трампом 22.06.2026, 16:10

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Фото: x.com/ZelenskyyUa

Этот G7 был «позитивный для Украины».

Президент Владимир Зеленский сообщил подробности переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 во Франции, который, по словам украинского лидера, стал «очень позитивным» для Украины.

Зеленский в интервью телеведущей ТСН Алле Мазур рассказал, что сначала в кулуарах саммита его встреча с Трампом состоялась при участии президента Франции Эммануэля Макрона.

«Эммануэль встретил меня, мы в отдельной комнате дождались президента Трампа, поздоровались, обменялись некоторыми важными мыслями. Довольно кратко. Затем пошли на заседание G7, присоединились ко всем», — сообщил Зеленский.

Впоследствии переговоры с Трампом продолжились.

«После G7 мы остались с президентом Соединенных Штатов Америки и секретарем [Марко] Рубио, чтобы обсудить все наши дополнительные вопросы. Они касались многих вещей: от возобновления санкций до лицензий на ПВО. На этот раз это стало достаточно публично — что американская команда впервые положительно отреагировала на лицензии», — подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам президента, сейчас все согласны с тем, что Украина обладает всеми техническими возможностями для производства ракет для систем Patriot.

«Для этого нужны лицензии от Соединенных Штатов. Сейчас нужен ok лично от Трампа», — указал президент.

На ремарку ведущей о том, что Трамп после визита во Францию заявил, что планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой изготавливать ракеты для ПВО по лицензиям в Европе и Украине, то есть имеется четко сформулированное намерение, Зеленский отметил, что «Эммануэль очень помог».

Также между Зеленским, Трампом и Макроном состоялся еще один разговор.

«Они [Трамп и Макрон] улетели в Версаль после саммита G7, а я прилетел в Брюссель. У нас еще был ночью phone call Эммануэль, Дональд и я. Мы втроем обсуждали все те вопросы, которые поднимали на саммите G7», — уточнил Зеленский.

Он добавил, что есть еще «один отдельный вопрос», но пока без подробностей, потому что прежде всего «нужно позитивное решение».

Зеленский уточнил, что этот разговор длился около сорока минут и резюмировал, что этот G7 был «позитивный для Украины».

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