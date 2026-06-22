Москва экстренно снимает ПВО с фронта 1 22.06.2026, 16:25

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иллюстративное фото

Этот шаг — признак тревоги российских властей.

Россия перебросила зенитный комплекс «Панцирь» с линии фронта в Москву для защиты нефтеперерабатывающего завода в Капотне после серии украинских ударов беспилотниками. Как пишет The Telegraph, установка появилась на вышке рядом с НПЗ, который обеспечивает до 40% топлива для столицы и находится всего в 16 километрах от Кремля (перевод — сайт Charter97.org).

Этот шаг, по оценке издания, стал признаком растущей тревоги в российских властных кругах. Несмотря на эшелонированную систему противовоздушной обороны, Москва все чаще сталкивается с уязвимостью перед атаками дронов. Волны беспилотников уже не раз приводили к остановке работы столичных аэропортов, а один из предыдущих аппаратов взорвался рядом с элитным жилым домом в нескольких километрах от центра города.

Эксперты считают, что российская система ПВО, во многом построенная на советских принципах, хуже приспособлена к отражению массовых налетов небольших беспилотников. Дополнительные вопросы вызвал и внешний вид переброшенного комплекса в Капотне: «Панцирь» размещен в защитной клетке и, как утверждается, с неполной боевой загрузкой, что может говорить о нехватке техники и боеприпасов.

По данным издания, 18 июня Капотня подверглась крупнейшей атаке за все время войны. Не исключается и версия дружественного огня со стороны самой российской ПВО. На этом фоне Украина наращивает кампанию ударов по тыловой инфраструктуре и, по оценкам аналитиков, пытается не только нанести ущерб объектам, но и вымотать российскую оборону, заставляя Москву перебрасывать ресурсы с фронта вглубь страны.

Одновременно Россия усиливает собственные атаки по украинской территории. В Киеве ожидают новые массированные удары, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ослабление позиций Путина может подтолкнуть Кремль к еще более жестким действиям.

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