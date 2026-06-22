Белорусский школьник создал «бульбамобиль» 1 22.06.2026, 15:01

Видеофакт.

В TikTok появилось видео с молодым изобретателем, который создал собственный электромобиль. Прохожие и комментаторы дали необычному трёхколёсному электротранспорту название — «бульбамобиль».

Конструкция представляет собой основательно переделанный электросамокат.

Корпус и элементы каркаса сделаны из дерева, а для комфорта водителя установлено полноценное сиденье.

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