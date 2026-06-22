Белорусский школьник создал «бульбамобиль»1
- 22.06.2026, 15:01
Видеофакт.
В TikTok появилось видео с молодым изобретателем, который создал собственный электромобиль. Прохожие и комментаторы дали необычному трёхколёсному электротранспорту название — «бульбамобиль».
Конструкция представляет собой основательно переделанный электросамокат.
Корпус и элементы каркаса сделаны из дерева, а для комфорта водителя установлено полноценное сиденье.
@irinachikida #бульбамобиль #изобретатель #талантище ♬ оригинальный звук - IrinaChikida