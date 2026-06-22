В Гомельской области завершается строительство некоторых объектов нового военного городка 2 22.06.2026, 16:00

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Проанализированы спутниковые снимки и закупки компаний.

Ряд объектов строящегося военного городка Сил специальных операций в районе деревни Прибор Гомельского района уже имеет высокую степень готовности. Это выяснил «Флагшток», проанализировав спутниковые снимки и закупки компаний, занимающихся строительством.

В тендерах не раскрывают детали строительства, а сам военный городок зашифрован под названиями «объект №115 по ГП» и «объекта строительства ГП №115». В закупках ничего не говорит о том, что это военный объект, но благодаря анализу тендеров Флагшток убедился, что речь идет именно о военном городке под Прибором.

Заказчиком работ является Гомельский домостроительный комбинат, а исполнителем — частное строительное предприятие «СПЫНУ» из Жлобина.

Последний объявленный Гомельским ДСК тендер на выполнение работ по возведению объекта датирован ноябрем 2025 года — на сумму более 13,7 млн рублей (почти 5 млн долларов по актуальному курсу). Деталей в закупке практически нет, но указано, что работы должны быть выполнены до середины июля 2026 года.

О том, что эти сроки соблюдаются, говорят закупки, которые недавно провело предприятие «СПЫНУ». В конце мая оно закупало окна, витражи и двери для «объекта строительства ГП №115», в начале июня — громкоговорящее оповещение, а в конце июня — и мультимедийное оборудование. Последнее должно быть поставлено до конца августа 2026 года, что говорит, что к этому времени и строительные, и отделочные работы должны быть завершены.

Вместе с тем, других тендеров, например, для оснащения казарм койками и другими предметами, пока не было объявлено. Это означается, что строительство других объектов городка пока продолжается.

Об этом же свидетельствуют и спутниковые снимки. На момент их обновления (20 июня 2026 года) видно, что на объекте ведется активное строительство. Примечательно, что строители не делают различий в очередях объекта и застраивают территорию равномерно (военный городок, первая и третья очереди строительства по публичной кадастровой карте).

Наиболее высокую степень готовности демонстрируют зоны расположения гаражей и складов. По спутниковой съемке низкого разрешения Sentinel Hub можно сделать вывод о высокой готовности объектов. Здания, вероятно, уже под крышами, вокруг них заметны бетонные проезды.

Съемка также фиксирует множество зданий административно-хозяйственного назначения в юго-восточной части военного городка. Из-за их меньшего размера о их готовности говорить сложно, территория вокруг них еще не имеет завершенных проездов.

В настоящее время заметны очертания 3 из 9 зданий казарм и здания штаба между ними. Они находятся на разных стадиях строительства.

Вероятно, на данный момент завершено формирование учебно-тактического поля — обширной площадки в лесу восточнее от военного городка. В последний месяц на объекте проводились минимальные рубки, уточняющие сложную конфигурацию тренировочной площадки.

Как ранее сообщал Флагшток, до конца марта 2026 года на территории военного городка должно было быть завершено строительство столовой на 680 посадочных мест, а еще ранее — войсковой бани и электроподстанции.

Ожидается, что работы по возведению городка будут вестись еще как минимум до 2028 года. Напомним, Государственная инвестиционная программа предполагает в 2026 году выделение 64 млн рублей на продолжение строительства. Гораздо большие суммы предусмотрены на следующие годы: 200 млн руб. в 2027 году и 341,8 млн руб. в 2028 году.

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