«Культуркампф» Путина 22.06.2026, 14:50

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Фото: Getty Images

Кремль не может заставить всех замолчать.

Несмотря на усиливающийся контроль государства над информацией, культура в России по-прежнему формирует общественную повестку и вызывает острые дискуссии как внутри страны, так и за ее пределами. Литература, кино и музыка становятся редким пространством, где возможен широкий разговор о войне и ее последствиях, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Кремль приложил огромные усилия для внесения в черный список писателей, кинорежиссеров и певцов, покинувших Россию в знак протеста против полномасштабного вторжения Путина в Украину, однако новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» вызвал всеобщее восхищение на родине.

Картина рассказывает о российском провинциальном бизнесмене, которого местные власти вынуждают собрать людей для отправки на войну по установленным квотам. Фильм, выдержанный в антивоенной стилистике, вызвала интерес даже в лояльной Кремлю прессе, несмотря на официальную пропаганду «патриотического» искусства.

Сам режиссер, находящийся в эмиграции во Франции, получил Гран-при Каннского фестиваля и в своей речи призвал остановить войну в Украине. Эти слова вызвали резкую реакцию провоенных комментаторов, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков был вынужден отреагировать публично.

Одновременно российская медиасреда изменилась: независимые СМИ в значительной степени ушли в эмиграцию, а внутри страны усилились цензура и интернет-ограничения. Однако аудитория таких проектов, как «Медуза» и «Дождь», хотя и сократилась, по-прежнему сохраняет влияние, особенно среди тех, кто ищет альтернативные источники информации.

При этом интерес к новостной повестке о войне у части общества снижается из-за усталости от постоянного потока тревожных сообщений. Все больше людей обращаются к соцсетям или вовсе избегают новостей как способа психологической защиты.

На этом фоне культура стала главным каналом общественного обсуждения. Фильмы, книги и музыкальные проекты регулярно вызывают общественный резонанс. Премия «Оскар» документальному фильму «Господин Никто против Путина», а также обсуждение книг и арест уличной исполнительницы из Санкт-Петербурга показали, что культурные события способны объединять и спорить разные части российского общества — внутри страны и в эмиграции.

Сегодня именно культурная сфера во многом выполняет функцию общественной дискуссии о войне, вытесняя традиционные медиа с их прежних позиций.

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