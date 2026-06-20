Патриарх Кирилл прилетел в Брест

Патриарх Кирилл прилетел в Брест15
- 20.06.2026, 20:05
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Глава РПЦ также примет участие в митинге в Брестской крепости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 июня прибыл в Брест.
Согласно информации и видеоматериалу пресс-службы Брестского облисполкома, православного иерарха в аэропорту встретили глава региона Петр Пархомчик, патриарший экзарх митрополит Минский и Заславский Вениамин и др.
На сайте Белорусского экзархата Московского патриархата сообщается, что в день Белорусских святых, 21 июня, предстоятель Русской православной церкви «совершит божественную литургию в Воскресенском соборе города Бреста».
«Ранним утром 22 июня на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» святейший патриарх Кирилл примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Патриарх Кирилл неоднократно высказывался в поддержку военной агрессии России против Украины, называл войну «священной». Позиция Русской православной церкви под его началом привела к тому, что во многих епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата перестали упоминать Кирилла в молитвах, часть духовенства выступила за разрыв связи с РПЦ. Выход из-под юрисдикции Москвы стали обсуждать также православные в странах Балтии (в Литве подчеркивают исключительно каноническую связь с РПЦ, в Латвии парламент объявил местную православную церковь полностью независимой от каких-либо центров за пределами страны, в Эстонии принят закон, направленный на разрыв связи с РПЦ).