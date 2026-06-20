Украинские дроны взорвали российский танк на Харьковщине
- 20.06.2026, 21:04
Оккупанты пытались спрятать бронемашину после обстрела позиций ВСУ.
Бойцы 3-го мотопехотного батальона уничтожили российский танк, который оккупанты подвели почти вплотную к линии фронта на севере Харьковской области.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», вражеская бронемашина обстреляла украинские позиции, однако существенных результатов не достигла.
После этого аэроразведка отследила маршрут отхода танка и установила место, где оккупанты пытались его спрятать.
Радиоуправляемые дроны обнаружили замаскированную технику и преодолели антидроновую защиту противника. После этого по цели нанесли удары FPV-дроны на оптоволокне.
В результате ударов беспилотники попали в моторный отсек танка.
В результате детонации боекомплекта и возгорания топлива в баках вражеский танк взорвался.