Минские строители соорудили домик для диких «соседей»
- 20.06.2026, 21:29
Рабочие оставили табличку: «Не беспокоить!».
В одном из минских районов во время ремонта труб под строительным вагончиком обосновались ежи. Рабочие заметили незваных жильцов — и, завершив дела, просто так не уехали, рассказала пользовательница Threads под ником ksuu_den.
Судя по публикации, перед отъездом строители соорудили для ежей отдельный домик, чтобы те не остались без крыши над головой. «Осторожно! Семейство ежей. Не беспокоить!» — написано на одной из досок.
Пользователи позитивно оценили «новостройку». «Новости, ради которых я захожу в Threads», — написала одна из пользовательниц. «Человек с огромным добрым сердцем безмерно богат», — добавила другая.