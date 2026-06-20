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Минские строители соорудили домик для диких «соседей»

  • 20.06.2026, 21:29
Минские строители соорудили домик для диких «соседей»

Рабочие оставили табличку: «Не беспокоить!».

В одном из минских районов во время ремонта труб под строительным вагончиком обосновались ежи. Рабочие заметили незваных жильцов — и, завершив дела, просто так не уехали, рассказала пользовательница Threads под ником ksuu_den.

Судя по публикации, перед отъездом строители соорудили для ежей отдельный домик, чтобы те не остались без крыши над головой. «Осторожно! Семейство ежей. Не беспокоить!» — написано на одной из досок.

Фото: ksuu_den, threads.com

Пользователи позитивно оценили «новостройку». «Новости, ради которых я захожу в Threads», — написала одна из пользовательниц. «Человек с огромным добрым сердцем безмерно богат», — добавила другая.

Фото: ksuu_den, threads.com
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