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Россия готовится к массовой мобилизации

  • 20.06.2026, 19:37
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Россия готовится к массовой мобилизации

Эксперт назвал важный сигнал Кремля.

Сейчас Россия готовится к массовой мобилизации, которая начнется ближе к осени. Об этом в эфире «Апостроф ТВ» заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, в мае-июне РФ понесла в Украине большие потери на поле боя и катастрофически отстает от графиков по набору новобранцев. Он рассказал, что в Пензе и области действительно были организованы блокпосты и проверки, но это не та сенсация, которая свидетельствовала бы о начале массовой «бусификации».

Зато, как сообщил Андрющенко, важно другое событие: на днях в Волгоградской области РФ были проведены учения по мобилизации для всех военкомов, в том числе из оккупированных регионов, кроме Крыма.

«Это то, к чему они готовятся. Проведено впервые за весь период войны. Это свидетельствует о том, что РФ разворачивает мобилизационные мероприятия», – подчеркнул Андрющенко.

По его данным, жители оккупированных территорий станут первым мобилизационным резервом.

«Тотальная мобилизация, чтобы успокоить российское население, будет начинаться в значительной степени с оккупированных территорий, мол, они хотели присоединиться к новой родине и теперь должны идти ее защищать», – сказал он.

Как пояснил Андрющенко, условная «бусификация» будет разворачиваться с оккупированных территорий, и там к этому уже все готово. Он отметил, что в основном это не коснется украинцев, а бывших мигрантов, которые получили российские паспорта и приехали туда, чтобы заниматься ремонтами, не вступив на воинский учет.

По мнению Андрющенко, руководство РФ убеждено, что россияне «проглотят» массовую мобилизацию и никаких беспорядков не будет, даже когда массово будут везти гробы.

«Российское общество на сегодняшний день утратило возможность какого-либо сопротивления», – добавил Андрющенко.

Эксперт подчеркнул: социологические исследования показывают, что россияне хотят, чтобы война закончилась, но исключительно победой над Украиной, и чтобы наше государство перестало существовать.

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