Соболенко с разгромом вылетела с турнира в Берлине

Соболенко с разгромом вылетела с турнира в Берлине7
- 20.06.2026, 20:25
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Первая ракетка мира проиграла решающий сет Джессике Пегуле со счетом 0:6.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в полуфинале турнира категории WTA 500, который проходит в Берлине.
Наша соотечественница не справилась с 4-й ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.
По ходу второго сета первая ракетка мира упустила преимущество в три гейма (5:2). Определять сильнейшую теннисисткам пришлось на тай-брейке, где при счете 1:3 в пользу Пегулы начался дождь. Игра была приостановлена более чем на два часа.
По возобновлении матча Арина сумела совершить мини-камбэк, но уже в третьем сете получила от соперницы «баранку».
Итоговый счет встречи – 4:6, 7:6 (7:4), 0:6.
В финале американка встретится с победительницей пары Линда Носкова (Чехия) – Александра Эала (Филиппины).
Напомним, «пятисотник» в Берлине – один из ключевых подготовительных этапов к Уимблдону.
Действующей победительницей соревнования является чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая в финале 2025 года в трех сетах одолела китаянку Ван Синьюй – 7:6, 4:6, 6:2.