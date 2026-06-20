Соболенко с разгромом вылетела с турнира в Берлине 7 20.06.2026, 20:25

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АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: GETTY IMAGES

Первая ракетка мира проиграла решающий сет Джессике Пегуле со счетом 0:6.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в полуфинале турнира категории WTA 500, который проходит в Берлине.

Наша соотечественница не справилась с 4-й ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

По ходу второго сета первая ракетка мира упустила преимущество в три гейма (5:2). Определять сильнейшую теннисисткам пришлось на тай-брейке, где при счете 1:3 в пользу Пегулы начался дождь. Игра была приостановлена более чем на два часа.

По возобновлении матча Арина сумела совершить мини-камбэк, но уже в третьем сете получила от соперницы «баранку».

Итоговый счет встречи – 4:6, 7:6 (7:4), 0:6.

В финале американка встретится с победительницей пары Линда Носкова (Чехия) – Александра Эала (Филиппины).

Напомним, «пятисотник» в Берлине – один из ключевых подготовительных этапов к Уимблдону.

Действующей победительницей соревнования является чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая в финале 2025 года в трех сетах одолела китаянку Ван Синьюй – 7:6, 4:6, 6:2.

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