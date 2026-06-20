В Витебске на пешеходном переходе установили необычные столбики 2 20.06.2026, 21:11

Система должна помочь снизить количество ДТП.

В Витебске на пешеходном переходе установили интеллектуальные предупреждающие столбики.

Появились они на пересечении улиц Калинина и Замковой.

На этих столбиках используются голосовые и экранные индикаторы, которые напоминают пешеходам о том, что нельзя переходить дорогу на красный свет, тем самым снижая вероятность ДТП.

Принцип работы этих столбиков таков: если пешеход начинает переходить дорогу на красный свет и пересекает невидимый луч между столбиками, система это фиксирует. В ответ включается звуковой сигнал, а на электронных табло появляются надписи «СТОЙ» или «ИДИ», которые подсказывают пешеходам, можно переходить дорогу или нужно остановиться.

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