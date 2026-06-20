Сырский анонсировал появление на фронте новых систем борьбы с дронами 20.06.2026, 22:31

Украинские разработки должны снизить эффективность российских атак БПЛА.

В Украине испытали новые экспериментальные средства для борьбы с российскими беспилотниками, которые планируют запустить в серийное производство и передать на фронт после анализа результатов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил демонстрацию этих разработок в условиях, максимально приближенных к боевым. Об этом он сообщил в субботу, 20 июня, на своей странице в Facebook.

Сирский подчеркнул, что характер войны постоянно меняется, а массированные атаки российских ударных БПЛА и FPV-дронов заставляют искать быстрые технологические решения, чтобы защитить жизни украинских военных. Демонстрацию экспериментального оружия организовало Центральное управление инновационной деятельности ВСУ, которое координирует работу между разработчиками, учеными и производителями.

По словам главнокомандующего, достигнутые результаты доказывают, что новые украинские системы способны существенно снизить эффективность вражеских налетов.

«Из соображений безопасности я не буду разглашать технические характеристики, принципы работы и возможные сценарии применения новых комплексов. Наша задача — чтобы российские оккупанты узнали об их возможностях непосредственно на поле боя», — подчеркнул Сырский.

Он добавил, что в ближайшее время результаты тестов будут подробно проанализированы, после чего будет принято решение о масштабировании производства и интеграции этих систем в подразделения Сил обороны.

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