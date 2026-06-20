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Перед матчем ЧМ-2026 волонтера случайно закатали в огромный флаг

  • 20.06.2026, 21:38
Перед матчем ЧМ-2026 волонтера случайно закатали в огромный флаг

Курьезный эпизод произошел во время предматчевой церемонии.

Перед матчем чемпионата мира 2026 года на поле произошел курьезный эпизод с участием одного из волонтеров. Во время предматчевой церемонии молодой человек оказался внутри гигантского национального флага и на несколько секунд исчез из виду. пишет OBOZ.UA.

Необычный случай произошел в Гвадалахаре, где сборные Южной Кореи и Чехии готовились к старту. Перед началом встречи волонтеры традиционно вынесли на газон большие полотнища национальных флагов участников матча.

Во время сворачивания огромного флага Чехии один из помощников нарушил синхронность действий и потерял равновесие. В результате парень упал на полотно в тот момент, когда остальные участники церемонии продолжили быстро скатывать его согласно установленному таймингу.

На видео видно, как волонтер оказался внутри сворачиваемого флага и фактически был закатан в образовавшийся рулон. Спустя несколько секунд окружающие заметили произошедшее, после чего помогли ему выбраться наружу.

По имеющейся информации, инцидент обошелся без травм. Волонтер не пострадал и отделался испугом.

Запись курьезного момента быстро распространилась в социальных сетях, включая Reddit, TikTok и X. Ролик собрал миллионы просмотров.

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