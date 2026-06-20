Генштаб ВСУ показал фото последствий удара по Московскому НПЗ
- 20.06.2026, 18:13
Завод полностью парализован.
Московский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил работу в результате масштабной атаки украинских беспилотников. Точные удары привели к серьезным повреждениям технологического оборудования и резервуаров с топливом.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Последствия атаки и масштабные разрушения
Военные подтвердили точное поражение целей на территории предприятия, которое произошло во время массированных обстрелов российской инфраструктуры 18 июня и в ночь на 19 июня.
На обнародованных спутниковых снимках отчетливо видны последствия взрывов и пожара.
В результате атаки дронов на территории Московского НПЗ уничтожена комплексная установка по переработке нефти, а также три резервуара объемом по 10 тысяч кубических метров и один гигантский резервуар на 30 тысяч кубических метров.
Из-за этих повреждений завод полностью прекратил переработку нефти на неопределенный срок.