Генштаб ВСУ показал фото последствий удара по Московскому НПЗ 20.06.2026, 18:13

Завод полностью парализован.

Московский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил работу в результате масштабной атаки украинских беспилотников. Точные удары привели к серьезным повреждениям технологического оборудования и резервуаров с топливом.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Последствия атаки и масштабные разрушения

Фото: последствия атаки на Московский НПЗ (t.me/generalstaff_ua)

Военные подтвердили точное поражение целей на территории предприятия, которое произошло во время массированных обстрелов российской инфраструктуры 18 июня и в ночь на 19 июня.

На обнародованных спутниковых снимках отчетливо видны последствия взрывов и пожара.

Фото: последствия атаки на Московский НПЗ (t.me/generalstaff_ua)

В результате атаки дронов на территории Московского НПЗ уничтожена комплексная установка по переработке нефти, а также три резервуара объемом по 10 тысяч кубических метров и один гигантский резервуар на 30 тысяч кубических метров.

Фото: последствия атаки на Московский НПЗ (t.me/generalstaff_ua)

Из-за этих повреждений завод полностью прекратил переработку нефти на неопределенный срок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com