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Генштаб ВСУ показал фото последствий удара по Московскому НПЗ

  • 20.06.2026, 18:13
Генштаб ВСУ показал фото последствий удара по Московскому НПЗ

Завод полностью парализован.

Московский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил работу в результате масштабной атаки украинских беспилотников. Точные удары привели к серьезным повреждениям технологического оборудования и резервуаров с топливом.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Последствия атаки и масштабные разрушения

Фото: последствия атаки на Московский НПЗ (t.me/generalstaff_ua)

Военные подтвердили точное поражение целей на территории предприятия, которое произошло во время массированных обстрелов российской инфраструктуры 18 июня и в ночь на 19 июня.

На обнародованных спутниковых снимках отчетливо видны последствия взрывов и пожара.

Фото: последствия атаки на Московский НПЗ (t.me/generalstaff_ua)

В результате атаки дронов на территории Московского НПЗ уничтожена комплексная установка по переработке нефти, а также три резервуара объемом по 10 тысяч кубических метров и один гигантский резервуар на 30 тысяч кубических метров.

Фото: последствия атаки на Московский НПЗ (t.me/generalstaff_ua)

Из-за этих повреждений завод полностью прекратил переработку нефти на неопределенный срок.

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