Россияне ударили по Запорожью девятью КАБами 1 20.06.2026, 18:53

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Под атакой оказалась ДнепроГЭС, есть погибшие и раненые.

Российские оккупационные войска в субботу, 20 июня, нанесли массированный удар сразу девятьма управляемыми авиабомбами по Запорожью, повредив объекты гражданской инфраструктуры областного центра.

В результате вражеской атаки в городе прогремела серия взрывов, вспыхнул пожар и поднялся густой дым. По предварительным данным, в результате обстрела погибли четыре человека, ещё как минимум шестеро получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Местные СМИ уточнили, что после обстрела движение по плотине Днепровской ГЭС было закрыто.

Первые взрывы в областном центре прогремели около 17:33. Глава ОГА подтвердил факт атаки и отметил, что дым, который видят жители города, является следствием прямых попаданий.

Почти сразу появилась информация о первых пострадавших. В 17:36 Иван Федоров сообщил об одном пострадавшем, а уже в 17:48 глава ОВА заявил, что, по предварительным данным, двое гражданских лиц погибли от полученных ранений.

В настоящее время в районе попаданий продолжается спасательная операция. На объектах работают подразделения ГСЧС, медики и правоохранители, которые фиксируют последствия очередного военного преступления РФ.

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