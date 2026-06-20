Глава МИД Эстонии предупредил Европу о ловушке Кремля 20.06.2026, 19:11

Москва использует страх эскалации и ложные надежды на переговоры.

Европа рискует попасть в очередную ловушку Кремля, если согласится выступить в роли нейтрального посредника в войне России против Украины. Для раскола Запада Москва в настоящее время использует страх эскалации и ложные надежды на дипломатию.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время выступления на Кильской конференции по безопасности в Германии, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии.

Цахкна подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин годами подпитывал на Западе иллюзии о том, что его агрессию можно остановить компромиссами.

В это верили после нападения на Грузию, аннексии Крыма в 2014 году и после подписания Минских соглашений. Однако все эти надежды оказались тщетными.

Второй ловушкой Кремля является страх перед эскалацией, которым Россия пытается запугать и парализовать европейские страны.

«В некоторых кругах есть надежда, что, поскольку Россия сейчас находится в более слабом положении, возможно, удастся вовлечь ее в диалог. На самом деле же Европа должна проявлять стратегическое терпение, усиливать давление на Россию и твердо стоять рядом с Украиной», - отметил эстонский министр.

Он предупредил партнеров, что попытки втянуть Европу в роль нейтрального посредника станут новой ловушкой РФ, поскольку агрессию невозможно остановить одними лишь разговорами.

Во время панельной дискуссии Цахкна обратил внимание на рост военного потенциала Киева. В частности, он упомянул события этой недели, когда внимание мира было приковано к горящей Москве, что продемонстрировало способность Украины поражать цели глубоко в российском тылу.

По словам главы МИД Эстонии, мощная военная сила Украины имеет критически важное значение для безопасности всего европейского континента. Именно поэтому Запад должен воспринимать Украину не как потребителя безопасности, а как ее надежного поставщика.

В рамках визита в Германию Цахкна также обсудил с немецким коллегой Йоханном Вадефулем пути усиления санкционного давления на Москву и дальнейшую военную поддержку украинских сил.

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