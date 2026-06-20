Легендарный Роналдиньо возвращается в футбол 20.06.2026, 19:43

Роналдиньо

В 46 лет он будет играть за итальянский клуб.

Экс-футболист сборной Бразилии Роналду ди Ассис Морейра, известный как Роналдиньо, решил вернуться на поле: вскоре он должен подписать контракт с итальянским ФК «Равенна». Об этом 19 июня сообщил сайт итальянского телеканала Sky Sport.

ФК «Равенна» выступает в Серии C – третьем по уровню футбольном дивизионе Италии. 23 июня бразильца представят в Майами (США) в качестве нового игрока клуба во время масштабного мероприятия, написало издание.

Однако, по мнению медийников, Роналдиньо вряд ли будет часто выходить на поле и может сыграть лишь несколько минут. В то же время, подписание контракта они называют «мощным медийным шагом» для проекта президента клуба Игнацио Чиприани.

Кроме того, футболист должен инвестировать в амбициозный проект «Равенны», отметил Sky Sport. В следующем сезоне на новой форме клуба будет специальная деталь в его честь: буква R от Ravenna будет сочетаться с R10 – логотипом Роналдиньо.

В официальном заявлении он сказал, что не может дождаться, чтобы «танцевать с мячом и написать новую, прекрасную историю с Чиприани и его семьей». Сам президент ФК заявил, что решение привести легендарного игрока, который был его кумиром в детстве, – «необыкновенный момент для клуба».

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