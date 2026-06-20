В Тверской области ввели ограничения на продажу бензина 1 20.06.2026, 20:39

Топливный кризис в России уже охватил более 50 регионов.

В Тверской области временно ограничили продажу бензина для физических лиц на заправках сетей «Сургутнефтегаз» и «Татнефть», сообщила пресс-служба регионального правительства. При этом корпоративные клиенты могут заправляться без ограничений. Ситуация, по данным кабмина, находится на контроле регионального минпромторга и управления ФАС.

Ранее на проблемы с бензином рассказали власти Тульской области. Всего, по оценке The Bell, топливный кризис охватил более 50 регионов России: без учета оккупированных территорий Украины ограничения на отпуск бензина действуют в 53 субъектах. Нам этом фоне Федеральная антимонопольная служба потребовала от ряда сетей обосновать повышение цен.

Причина дефицита — систематические удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам. По данным Reuters, остановка ряда крупных российских НПЗ привела к концу второй декады июня к снижению производства бензина примерно на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Текущий уровень выпуска (около 85 тыс. тонн в сутки) оказался почти на 23% ниже нормального внутреннего потребления.

На этом фоне в Московском регионе с 15 по 19 июня резко выросли цены на топливо. По данным «ОМТ-Консалт», АИ-95 в Москве подорожал на 1,76 рубля, АИ-92 — на 2,07 рубля. В Подмосковье рост оказался ещё заметнее: АИ-95 — на 3,44 рубля, АИ-92 — на 3,87 рубля. Удары по НПЗ спровоцировали рекордный за несколько лет разгон топливной инфляции: согласно данным Росстата, за две недели бензин подорожал на 1,93% — вдвое больше, чем за весь май.

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