В Беларуси установится мягкая летняя погода 20.06.2026, 21:55

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Синоптик рассказал, какой будет погода на следующей неделе.

Последняя декада июня в Беларуси пройдет без аномальной жары и с частыми дождями — такой прогноз на неделю с 22 по 28 июня дал синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ.

Определять погоду на предстоящей неделе будут атлантические циклоны. Они принесут в Беларусь грозы, ливни, местами град и порывистый ветер. Температура останется в пределах нормы для конца июня.

В понедельник страну накроет активный атмосферный фронт: в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами — сильные ливни с грозами. Под утро — туман. Ветер северо-западный, порывистый. Ночью +14...+20°С, днем — от +22°С на севере до +28°С на юге.

Вторник обещает передышку: существенных осадков не ожидается, облачность переменная. Влажность при этом останется высокой — до 90%. Ночью от +12 до +17 °С, днем от +21 до +27 °С.

В среду с Балтийского моря придет очередной активный фронт. Дожди, грозы и сильные ливни ожидаются в большинстве районов, ветер — западный и северо-западный, временами сильный. Ночью +12...+17°С, днем от +19°С на северо-западе до +25°С на юге.

Похожая картина — в четверг: атмосферный фронт с северо-запада Европы принесет дожди в большинстве районов, возможны грозы. Ночью +13…+17°С, днем — от +15°С на севере до +21°С на юго-востоке, во время осадков на пару градусов прохладнее.

Пятница станет одним из самых прохладных дней: ночью от +9 до +15, днем — от +17 до +22. Ожидаются локальные дожди, ветер свежий и порывистый.

В субботу и воскресенье установится область высокого давления, однако неустойчивость сохранится. В субботу осадки будут локальными — «где-то густо, а где-то пусто», температура +18...+23°С. В воскресенье — небольшая облачность, местами кратковременные грозовые дожди, утром туман с видимостью до 500 м. Ночью +12...+17°С, днем от +17°С на северо-западе до +25°С на крайнем юге страны.

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