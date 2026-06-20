Зеленский еще раз предупредил Лукашенко 8 20.06.2026, 20:31

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ФОТО: GETTY IMAGES

Минск должен убрать ретрансляторы для российских дронов.

Беларуси следует предпринимать шаги, которые продемонстрируют Украине, что она действительно выступает против войны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении в субботу.

Президент напомнил, что вдоль украинской границы на территории Беларуси установлено специальное оборудование, которое помогает россиянам наносить удары дронами по украинской территории.

«Мы в Украине знаем о четырех таких ретрансляторах в Беларуси – именно в Гомельской и Брестской областях. Именно благодаря такому оборудованию наносились удары по Житомирской, Ровенской, Волынской областям, по нашей энергетике, по нашей железной дороге – по обычным городам, по нашим селам. У Беларуси есть время, чтобы демонтировать это оборудование», – сказал Зеленский.

Кроме того, добавил Зеленский, Украина знает о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию и на её войну.

«Каждое предприятие, поставляющее компоненты для российского оружия – для бронетехники, для ракетных систем, – а также предприятие, поставляющее России топливо для войны, – всё это втягивает Беларусь в войну. Украина не хочет этого, и мы предупредили фактическое руководство Беларуси, которое влияет на соответствующие события. В целом только за январь – май поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а дизельного топлива – втрое», – отметил глава государства.

Он добавил, что это помогает России адаптироваться к давлению и не приближает мир, в то время как должно быть наоборот.

«Мир должен приближаться, и Беларуси следует делать то, о чём говорит её фактическое руководство по неофициальным каналам, чтобы мы в Украине действительно видели, что Беларусь действительно против этой войны. Эту войну нужно заканчивать. Мир нужен», – сказал Зеленский.

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