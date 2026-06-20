Суд запретил супруге премьера Испании покидать страну 1 20.06.2026, 20:17

Фото: euronews

Бегонья Гомес проходит по делу о коррупции.

Супруге премьер-министра Испании Педро Санчеса, Бегонье Гомес, запретили выезжать из страны в рамках подготовки к судебному разбирательству по делу о коррупции.

Об этом сообщило издание Politico.

Согласно решению судьи, вынесенному в субботу, Гомес обязана являться в суд два раза в месяц. Такая мера призвана предотвратить любой риск побега до вынесения приговора.

В этом деле, в котором также фигурируют в качестве обвиняемых советница Гомес Кристина Альварес и бизнесмен Хуан Карлос Баррабес, речь идет об обвинениях в коррупции, хищении, незаконном присвоении средств и злоупотреблении влиянием.

Дата начала этого политически чувствительного судебного процесса, который пополняет череду скандалов, затрагивающих правительство Педро Санчеса, пока не определена.

Представитель испанского правительства, которого цитируют испанские газеты El País и El Confidencial, заявил, что в субботнем решении присутствует «оттенок преследования, одержимости и несоразмерности со стороны судьи, который провел расследование, лишенное какого-либо юридического смысла и основанное исключительно на политических мотивах».

Издание El País охарактеризовало решение судьи Хуана Карлоса Пейнадо как «беспрецедентный шаг в новейшей демократической истории Испании».

19 июня суд в Испании начал новое расследование в отношении Бегоньи Гомес по делу о предполагаемых злоупотреблениях служебным положением и мошенничестве, связанном со средствами ЕС.

Новое расследование в отношении Гомес усиливает давление на Санчеса, поскольку вокруг его ближайшего окружения набирают обороты коррупционные скандалы, а оппозиция призывает премьера уйти в отставку.

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