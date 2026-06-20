ВСУ перекрыли логистику оккупантов на левом берегу Херсонской области 20.06.2026, 19:55

Россиянам стало сложнее подвозить людей и боеприпасы.

На временно оккупированном левобережье Херсонской области у российских подразделений возникли проблемы с армейскими поставками. Украинская армия систематически наносит удары по логистическим маршрутам, находящимся под контролем оккупантов.

Об этом сообщил командир второй артбатареи артдивизиона 34-й отдельной бригады морской пехоты «Борисфен», старший лейтенант Евгений Кравченко. Его слова приводит «АрмияТВ».

У россиян проблемы в оккупированной Херсонской области

По его словам, благодаря таким атакам оккупантам трудно доставлять пополнение личного состава, боеприпасы и прочее к переднему краю линии обороны.

«Враг сейчас очень плохо чувствует себя на левом берегу оккупированной Херсонщины. Мы не даем ему добраться до переднего края, наладить логистику. Теперь логистика стала затруднительной не только к переднему краю, но и вообще к оккупированной Херсонщине», – отметил офицер.

Он добавил, что российская боевая техника в зоне ответственности морпехов в последнее время практически не фиксируется.

«В основном, если они передвигаются в нашем направлении, то это пешком и с большим обходом», – говорит Кравченко.

Российская артиллерия по-прежнему обстреливает правобережье, но в то же время, по словам Кравченко, ВС РФ оттянули боевую технику из-за угрозы контрбатарейной борьбы ВСУ и FPV-дронов.

В то же время самая большая проблема – в буксируемых гаубицах, которые спрятаны в районе Олешковских песков. Там же фиксируется развертывание вражеских РСЗО. Особое внимание морпехи уделяют борьбе с вражескими дроноператорами, атакующими Херсон и область.

«Пилотам легче скрываться, особенно в плотной городской застройке. Поэтому это комплексная работа: их нужно обнаружить и уничтожить. Мы пытаемся подавить их, чтобы они вообще не могли долететь до города», – подчеркнул Кравченко.

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