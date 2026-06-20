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Лукашенко загнали в угол

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  • 20.06.2026, 15:54
  • 2,106
Лукашенко загнали в угол

Диктатор понимает, что не сможет отразить удар ВСУ.

Александр Лукашенко прекрасно понимает, что, если Украина нанесет удар по российским ретрансляторам на белорусско-украинской границе, то они не смогут его отразить, заявил военный аналитик Алексей Гетьман. Он отметил, что это будет иметь последствия для Беларуси.

В эфире Radio NV Гетьман напомнил, что, согласно международному праву и резолюциям ООН, Украина, находящаяся в состоянии войны с Россией, может наносить удары по военным объектам на территории агрессора или в любом месте, где бы они ни находились, если их используют для нападения.

«Лукашенко попытается выкрутиться. У него очень сложная шахматная ситуация. Он не может не выполнять то, что мы говорим – убирать российское оружие, потому что понимает, что последует удар. Но и Путину нужно продолжать рассказывать, что они лучшие друзья. Интересно посмотреть, как он себя поведет. Он мастер пробегать между капель», – отметил Гетман.

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