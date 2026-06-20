Под Минском началось нашествие жуков

Под Минском началось нашествие жуков1
- 20.06.2026, 16:09
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Ученые объяснили, почему вредителей стало так много.
В Минской области с конца мая жители жалуются на необычно большое количество жуков, которые уничтожают растения и заползают к домам.
В одном из видео в TikTok жительница Дзержинского района рассказала, что насекомые облепляют стены домов и пытаются пробраться внутрь. Женщина предположила, что их нашествие может быть связано с обработкой соседних полей.
Однако специалисты называют другую причину. Эти насекомые — листовой люцерновый скосарь. По словам белорусских ученых, их активность в этом сезоне, скорее всего, связана с аномально снежной зимой. Из-за хорошего снежного покрова вредители смогли благополучно пережить морозы.
«Был хороший снежный покров, вредители не вымерзли, вышли из земли и мигрируют», — рассказала на «Беларусь 1» начальник отдела Минской областной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Виктория Козак.
@user86166766779621
Деревню Добринево, Речки, Скворцы Дзержинского района, Минской области после обработки близлежащих полей заполонили жуки долгоносики. Вредители на своем пути уничтожают клубнику,малину,ежевику,цветы.Так же облепили стены домов и лезут внутрь.Жители беспомощны в их уничтожении,так как все препараты малоэффективны.А виновники "торжества", с чьих полей пришли эти твари, разводят руками и говорят справляться самим.Со слов ведающих аграриев,отравы в рб от них нет.♬ original sound - Shopsprint
По ее словам, дачникам стоит использовать препараты, зарегистрированные в государственном реестре средств защиты растений и удобрений. Также специалисты советуют применять глубокую вспашку: так жуков можно отправить глубже в почву и снизить вероятность их появления на поверхности.
Цикл развития новых поколений у этого вида длится два года. Ближе к августу из куколок появятся молодые жуки, но они останутся в почве до апреля — начала мая следующего года.
Специалисты также не подтверждают версию о том, что жуки могли мигрировать с соседних рапсовых полей из-за обработки химикатами. По их словам, листовой люцерновый скосарь не интересуется рапсом, а питается бобовыми культурами.