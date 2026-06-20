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Иран снова закрыл Ормузский пролив

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  • 20.06.2026, 16:47
Иран снова закрыл Ормузский пролив

В Тегеране заявили, что США нарушили соглашение о прекращении войны.

Центральный штаб иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» заявил, что Ормузский пролив будет закрыт для прохода судов. Причина — нарушение США мирного соглашения и нарушения Израилем режима прекращения огня, пишет агентство Mehr.

— Этот шаг является первым этапом ответа на нарушение договоренностей врагом, и в случае продолжения агрессии будут спланированы и осуществлены последующие шаги для принуждения противника к выполнению своих обязательств, — говорится в заявлении.

Напомним, 18 июня США и Иран подписали мирное соглашение. Меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций с Тегерана и создание фонда восстановления Ирана. Соглашение продлевает прекращение огня, объявленное в апреле, еще на 60 дней, чтобы позволить сторонам договориться об окончательном перемирии.

И президент США Дональд Трамп, и члены его команды подчеркивают, что пока это только меморандум, и его положения будут выполняться, только если Иран «будет хорошо себя вести». Трамп в очередной раз не исключил новые бомбардировки Ирана, если окончательное соглашение не будет достигнуто в двухмесячный период.

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