The Hill: Союзники Путина начинают прозревать 20.06.2026, 17:56

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Украинские дроны нанесли России не только военный, но и репутационный удар.

Российский диктатор Владимир Путин начал терять авторитет среди ближайших союзников, которые видят неспособность России не только одерживать победы на фронте, но и защитить собственный тыл от украинских ударов. Об этом в своей колонке для The Hill пишут бывший офицер военной разведки США Джонатан Свит и эксперт по вопросам национальной безопасности Марк Тот.

Авторы отмечают, что последние недели стали особенно неудачными для российского руководства. По их словам, потери российской армии продолжают расти, а Украина в то же время усиливает давление на оккупированный Крым. В публикации, в частности, приводится реакция бывшего командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса: «Украина, возможно, сможет изолировать линию фронта, а также Крым… Чрезвычайно впечатляюще».

Особое внимание авторы уделяют атакам украинских дронов на территорию России. Во время Петербургского международного экономического форума 2026 года беспилотники нанесли удары по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге и военно-морской базе в Кронштадте. По мнению обозревателей, это стало серьёзным репутационным ударом для Кремля.

После этих атак президент Украины Владимир Зеленский 4 июня обратился к Путину с открытым письмом, в котором предложил немедленное прекращение огня вдоль нынешней линии фронта и личную встречу в третьей стране для завершения войны. В письме Зеленский также предупредил Кремль о последствиях затягивания войны: «Когда Россия устанет, начнутся перемены». Однако российский лидер отверг это предложение и данное предупреждение.

Вскоре после этого украинские беспилотники вновь прорвали российскую систему противовоздушной обороны и атаковали нефтеперерабатывающий завод в Москве, который эксплуатирует компания «Газпром нефть». Комментируя удар, Зеленский назвал его «справедливым ответом на российские удары и затягивание войны Кремлем».

Как отмечают авторы статьи, на этом фоне всё более осторожную позицию демонстрирует самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко. Несмотря на заявления о сохранении военного сотрудничества с Россией, он в последнее время сопротивляется отправке белорусских войск на войну против Украины и публично признал уязвимость своей страны перед реакцией Киева.

Авторы колонки приходят к выводу, что неудачи на фронте и удары по российской территории уже открыли глаза ближайшим союзникам Путина.

«Даже Лукашенко чувствует, что его сюзерен в беде. Путин больше не способен защитить собственное небо, и он не встанет на защиту своих союзников. Он прошел путь от демонстрации силы и могущества до того, чтобы стать дедушкой, прячущимся в своем бункере», – резюмируют авторы публикации.

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