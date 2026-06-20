В Беларуси появилось еще одно бирюзовое озеро

В Беларуси появилось еще одно бирюзовое озеро1
- 20.06.2026, 19:03
Где находятся новые «Мальдивы»?
«Белорусские Мальдивы» обзавелись новым «пляжем». Но не спешите с билетами — эта локация не для туристов. Вслед за красносельскими и солигорскими карьерами бирюзовая вода засияла ещё и в Полесье.
Видео его «рождения» опубликовал Telegram-канал РУПП «Гранит».
Предприятие участвует в возведении моста через Припять между Лунинецким и Столинскими районами и ежедневно поставляет на стройку более 5 т вскрышного песка.
Постепенно на месте выработки образовалось бирюзовое озеро глубиной 8 м. Красивейший цвет воде придают каолиновые породы.
Шагающий экскаватор отгружает песок для моста через реку – так силами добывающей промышленности и природы «рождается» озеро бирюзового цвета.
В большинстве случаев меловые карьеры непригодны для купания. Точнее, опасны. Глубина в таких озерах обычно большая, дно – неровное и зыбкое, берега – крайне сыпучие с высоким риском обвалов. К тому же вода обычно ледяная, что может вызвать судороги.
Но исключения все же есть. Единственный меловой карьер, официально разрешенный для купания, находится в Березовском районе. Бирюзовое озеро под агрогородком Кабаки полностью оборудовано для безопасного отдыха.
А в целом «Белорусскими Мальдивами» можно только любоваться. Например, в Красносельском районе для этого оборудована специальная смотровая площадка.