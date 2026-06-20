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В Беларуси стартовал турнир по болотному футболу

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  • 20.06.2026, 17:36
В Беларуси стартовал турнир по болотному футболу
Фото: belta

Игры проходят на торфяных полях.

VIII Республиканский турнир по торфяному футболу стартовал в Пуховичском районе, пишет БелТА.

Торфяной (болотный) футбол — одно из самых зрелищных спортивных событий. Вместо травяного газона игра проходит на торфяных полях в экстремальных для игроков условиях.

По словам министра энергетики Дмитрия Мороза, торф много лет остаётся в стране востребованным, и поиск возможностей для его использования не прекращается.

Фото: belta

«Сегодняшнее мероприятие — ещё одна возможность, которая позволяет привлечь внимание к нашему национальному достоянию», — отметил он.

В этом году за победу борются 27 команд: энергетики, представители цементной отрасли, Минского областного исполнительного комитета, СМИ, студенты БНТУ и команда из России.

Помимо матчей, гостей ожидают концерт, фуд-корты, интерактивные площадки и конкурсы, а также праздничный фейерверк.

Фото: belta

Торфяной футбол как вид спорта появился в Финляндии и получил международный статус в 2000 году. В 2016 году соревнования по торфяному футболу организовали в Беларуси, а с 2019 года они проводятся в стране ежегодно.

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