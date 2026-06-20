Дрон ВСУ влетел прямо в люк российской «буханки» 2 20.06.2026, 17:43

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Эффектное поражение автомобиля оккупантов сняли на видео.

Операторы дронов 414-й бригады «Птахів Мадяра» уничтожили вражеский автомобиль УАЗ «буханка» на Покровском направлении.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», пилоты обнаружили автомобиль противника во время движения по дороге в зоне своей ответственности и направили для поражения ударный FPV-дрон.

На обнародованных кадрах видно, как беспилотник догоняет транспортное средство и эффектно влетает прямо в открытый люк на крыше автомобиля.

Также БПЛА зафиксировал момент, когда один из российских военных во время подлета дрона выпрыгивает из люка автомобиля прямо на ходу.

В результате удара вражеская техника вместе с оккупантами внутри была уничтожена.

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