Дрон ВСУ влетел прямо в люк российской «буханки»2
- 20.06.2026, 17:43
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Эффектное поражение автомобиля оккупантов сняли на видео.
Операторы дронов 414-й бригады «Птахів Мадяра» уничтожили вражеский автомобиль УАЗ «буханка» на Покровском направлении.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», пилоты обнаружили автомобиль противника во время движения по дороге в зоне своей ответственности и направили для поражения ударный FPV-дрон.
На обнародованных кадрах видно, как беспилотник догоняет транспортное средство и эффектно влетает прямо в открытый люк на крыше автомобиля.
Также БПЛА зафиксировал момент, когда один из российских военных во время подлета дрона выпрыгивает из люка автомобиля прямо на ходу.
В результате удара вражеская техника вместе с оккупантами внутри была уничтожена.