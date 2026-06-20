ВСУ готовят оккупантам новый «Херсонский сценарий» 1 20.06.2026, 17:21

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Российская группировка в Крыму может оказаться в оперативном котле.

Силы обороны Украины постепенно усиливают давление на российскую военную логистику на южном направлении. Если этот процесс будет доведен до конца, группировка оккупантов в Крыму и на части захваченных территорий может оказаться в изоляции, как это уже произошло с войсками РФ на правобережье Херсонской области в 2022 году. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью изданию «Главред».

По словам эксперта, главным преимуществом Украины являются особенности географии южного театра боевых действий. Российские войска вынуждены действовать в узком сухопутном коридоре между Азовским и Черным морями, что существенно ограничивает их возможности.

«Российские войска на фронте растянуты на 400–500 км вдоль побережья Азовского и части Черного морей. Они зажаты морями в сухопутном коридоре шириной 70–80 км от Ростова до Кинбурнской косы. Из-за этого оккупанты не могут развернуть там полноценную систему ПВО», — отметил Свитан.

Отдельную роль, по его оценке, играет усиление ударов по маршрутам снабжения противника. Именно это, по мнению военного эксперта, уже меняет ситуацию на поле боя.

«У Сил обороны Украины есть возможность выйти на Азовское побережье и пересечь сухопутный коридор, и именно этим они сейчас начинают заниматься. Выход наших первых дронов на Азовское побережье и отрезание российской логистики от Ростовского направления только начинаются. Работать над выполнением этой задачи придется не один месяц», — подчеркнул он.

Свитан также сообщил, что передвижение российских колонн уже стало значительно сложнее. По его словам, риск поражения беспилотниками настолько высок, что оккупанты практически перестали использовать сухопутный маршрут даже в темное время суток.

В то же время эксперт обратил внимание, что у российской армии до сих пор есть несколько альтернативных путей сообщения с Крымом. Речь идет о переправах в районе Чонгара, железнодорожном мосте через Сиваш, переходе на Арабатскую стрелку, а также направлении через Армянск и Перекоп. Часть этих объектов уже подверглась ударам, однако, по его мнению, для полной изоляции необходимо установить огневой контроль над всеми маршрутами.

«Безусловно, перед нами не стоит задача сорвать туристический сезон в Крыму. Наша задача — перебить логистику россиян и их возможность пополнять группировки на Херсонском и Запорожском направлениях. А решить его можно, лишь превратив Крым в оперативный котёл. С точки зрения военной географии, Крым и так является оперативным котлом. Фактически это остров — если его отрезать огненным контролем. Если он будет изолирован, он не будет представлять угрозы для основных фронтов — Херсонского и Запорожского», — сказал Свитан.

По мнению полковника запаса, ключевое значение имеет также Керченский мост. При этом он считает, что определяющим является не обязательно физическое разрушение сооружения, а создание постоянной угрозы для движения через него.

«Возможно, наша задача не будет заключаться в полном уничтожении Керченского моста — для этого понадобится несколько вылетов бригад фронтовых бомбардировщиков с бетонобойными ФАБами. Наша задача будет заключаться в том, чтобы взять мост под огневой контроль. Если один-два раза в час в районе Керченского моста будет появляться наш дрон, россияне сами остановят переправу», — убежден он.

Эксперт считает, что после изоляции Крыма Украина сможет постепенно лишить российскую группировку возможности вести боевые действия без проведения масштабной наземной операции. По его словам, на полуострове расположено около 150 стационарных военных объектов и до сотни мобильных целей, которые могут быть поражены ракетами и беспилотниками.

«Вполне реально вытеснить россиян из Крыма, не заходя туда, не проводя наземных операций и сохраняя жизни наших воинов. Это и есть начало освобождения нашей территории», — отметил Свитан.

Он также провёл параллель с событиями осени 2022 года, когда российские войска были вынуждены покинуть правобережную часть Херсонской области после потери стабильного снабжения.

«Думаю, в Крыму ни один россиянин не останется. Будет примерно такой же отход россиян, как был отход россиян с правого берега Днепра в Херсонской области в 2022 году. До такого же состояния необходимо довести и крымско-херсонско-запорожскую группировку российских войск», — подытожил Свитан.

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