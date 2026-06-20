Лукашисты смогут лишать пенсий за «дискредитацию» режима 1 20.06.2026, 16:43

Правительство изменило правила выплат за особые заслуги перед государством.

Правительство Беларуси внесло изменения в положение о пенсиях за особые заслуги перед государством. Теперь перечень оснований, по которым такие выплаты могут быть прекращены, стал шире.

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Согласно документу, пенсии, назначенной за особые заслуги, могут лишить граждан, которые постоянно проживают за пределами Беларуси.

Также новым основанием для прекращения выплат станет установление фактов совершения действий, которые причиняют вред национальной безопасности, государственным или общественным интересам либо создают угрозу такого вреда. В документе отдельно упоминаются действия, направленные на дискредитацию или проявление неуважения к конституционному строю.

При этом для принятия решения больше не обязательно наличие уголовного или административного наказания. Как следует из постановления, достаточно самого факта установления подобных действий.

Ранее пенсию за особые заслуги могли отменить, в частности, в случае привлечения человека к уголовной ответственности или совершения им поступков, наносящих ущерб государственным и общественным интересам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com