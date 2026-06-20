Самые смышленые клирики уже совершили эпиляцию
- Александр Невзоров
- 20.06.2026, 16:35
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Очереди к врачам почернели и засияли крестами.
Белорусских священников обязали сдать анализы к визиту патриарха Кирилла.
О требованиях к священникам перед визитом Кирилла в Брест 20 июня и его службой в местном соборе 21 июня известила «Христианская визия»: «Духовенству, которое будет служить вместе с патриархом, нужно пройти дополнительную проверку» и обязательную сдачу анализов по 10 позициям.
Это, отчасти, дискриминация. Но одновременно это и «благая весть» о том, что Гуня готов к близости с неограниченным количеством белорусских алекторов. Примечательно и то, что в реестре требуемых мед.сертификатов на четвертом месте значится заключение проктолога, подтверждающее готовность к приему серьезной дозы благодати.
Белорусские попы, архимандриты и епископы к команде из Москвы отнеслись с радостным пониманием. Очереди к врачам почернели и засияли крестами и панагиями. А самые смышленые клирики БПЦ уже совершили и эпиляцию.
Взаимодействия внутри самой РПЦ осуществляются без справочек и анализов, просто «на слово». Это потому, что никаких экзотических хворей за причтом РПЦ не водится. ВИЧ, СПИД, триппер, проказа и легкие формы дизентерии давно стали нормой жизни. Ими никого не удивишь.
А вот белорусские церковники – это «группа риска». Они трудятся, в том числе, в опасной близости к животноводству. А это чревато наличием у праведников самых диковинных недугов, от ящура до африканской чумы свиней, которые легко передаются при интимном контакте.
Александр Невзоров, Telegram