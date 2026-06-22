Назван овощ, помогающий продлить молодость 22.06.2026, 14:36

2,212

иллюстративное фото

Оно замедляет возрастную потерю мышц.

Китайские ученые выяснили, что вещества из брокколи в сочетании с аминокислотой лейцином могут замедлять возрастную потерю мышечной массы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Работа была посвящена саркопении — возрастному снижению мышечной массы и силы, которое считается одной из главных причин слабости и снижения подвижности в пожилом возрасте. В эксперименте ученые в течение восьми недель давали мышам пептиды, выделенные из брокколи, лейцин или комбинацию этих веществ.

В организме человека и животных лейцин встраивается в пептидные цепи, формируя структуры мышц, кожи, внутренних органов. Также он стимулирует секрецию инсулина, ускоряет заживление ран и восстановление тканей после микротравм и участвует в производстве антител — белков, которые нейтрализуют патогены.

Лучший результат в эксперименте показало именно совместное применение брокколи и лейцина. У животных, получавших такую комбинацию, сохранялось больше мышечной массы, повышались сила хвата и выносливость, а также наблюдалась лучшая переносимость физических нагрузок по сравнению с остальными группами.

Анализ тканей показал, что сочетание брокколи и лейцина не только ослабляло признаки мышечной атрофии, но и активировало гены, связанные с ростом и восстановлением мышечных волокон. Одновременно у мышей снижалась активность воспалительных процессов и механизмов, запускающих разрушение мышц.

Авторы работы считают, что соединения из брокколи в сочетании с лейцином могут стать основой новых пищевых подходов для профилактики возрастной потери мышц и поддержания физической активности в пожилом возрасте. Пока результаты получены только на животных, однако они показывают, что обычные пищевые компоненты могут влиять на процессы старения мышечной ткани.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com