Назван овощ, помогающий продлить молодость
- 22.06.2026, 14:36
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Оно замедляет возрастную потерю мышц.
Китайские ученые выяснили, что вещества из брокколи в сочетании с аминокислотой лейцином могут замедлять возрастную потерю мышечной массы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.
Работа была посвящена саркопении — возрастному снижению мышечной массы и силы, которое считается одной из главных причин слабости и снижения подвижности в пожилом возрасте. В эксперименте ученые в течение восьми недель давали мышам пептиды, выделенные из брокколи, лейцин или комбинацию этих веществ.
В организме человека и животных лейцин встраивается в пептидные цепи, формируя структуры мышц, кожи, внутренних органов. Также он стимулирует секрецию инсулина, ускоряет заживление ран и восстановление тканей после микротравм и участвует в производстве антител — белков, которые нейтрализуют патогены.
Лучший результат в эксперименте показало именно совместное применение брокколи и лейцина. У животных, получавших такую комбинацию, сохранялось больше мышечной массы, повышались сила хвата и выносливость, а также наблюдалась лучшая переносимость физических нагрузок по сравнению с остальными группами.
Анализ тканей показал, что сочетание брокколи и лейцина не только ослабляло признаки мышечной атрофии, но и активировало гены, связанные с ростом и восстановлением мышечных волокон. Одновременно у мышей снижалась активность воспалительных процессов и механизмов, запускающих разрушение мышц.
Авторы работы считают, что соединения из брокколи в сочетании с лейцином могут стать основой новых пищевых подходов для профилактики возрастной потери мышц и поддержания физической активности в пожилом возрасте. Пока результаты получены только на животных, однако они показывают, что обычные пищевые компоненты могут влиять на процессы старения мышечной ткани.