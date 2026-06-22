Business Insider: Крым оказался в изоляции 22.06.2026, 14:04

1,784

Удары беспилотников нарушили логистику оккупантов.

Украина пытается изолировать временно оккупированный Крым с помощью новых беспилотников, наносящих удары на расстоянии более 110 километров. Как отмечают аналитики Business Insider, последние решения оккупационных властей об ограничении продажи топлива могут свидетельствовать о том, что эта стратегия начинает давать результаты.

Назначенный Россией «глава» Крыма Сергей Аксенов в воскресенье объявил о полном прекращении продажи топлива населению на территории полуострова.

«Топливо будет реализовываться исключительно государственным учреждениям, обеспечивающим функционирование и безопасность Республики Крым», - говорится в его заявлении.

Это самое жесткое ограничение из ряда мер, введенных в последнее время на полуострове, который остается одним из ключевых логистических узлов для обеспечения российских войск на юге Украины, в частности на оккупированной части Запорожской и Херсонской областей.

Ограничения вводились постепенно, говорится в статье. В конце мая продажу топлива начали нормировать, отпуская его порциями примерно по 20 литров. В начале июня выдачу новых талонов на приобретение такого объема вообще приостановили.

Именно в этот период сотни украинских беспилотников средней дальности нового типа - беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, способных преодолевать от 30 до 300 километров, - начали регулярно атаковать автомобильные дороги, мосты и порты, соединяющие Крым с материковой частью оккупированных территорий.

В Севастополе, где проживает около 580 тысяч человек и расположены ключевые российские военные базы, местная оккупационная администрация также объявила о введении вечерних ограничений на работу общественного транспорта, торговых заведений и общественного питания.

Кроме того, губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что уличное освещение будет отключаться в течение двух дней:

«Это связано с последними событиями на полуострове и необходимостью оперативно перестроить логистику».

Также была приостановлена работа морских паромов, на которые оккупанты полагались после повреждения мостовых переходов в результате предыдущих ударов беспилотников. Новые атаки Украины на Керченский пролив - водный путь между Крымом и Краснодарским краем РФ - еще больше осложнили транспортное сообщение.

По сообщениям местных источников, а также, по словам президента Украины Владимира Зеленского, под удар попала и нефтебаза, расположенная вблизи пролива.

По данным оккупационных властей, последние атаки привели к гибели как минимум пяти человек. В то же время Минобороны РФ заявило, что только за одну ночь российская ПВО якобы сбила 239 украинских беспилотников.

Крым стал одним из приоритетных направлений

Украинское военное командование не скрывает, что удары дронами являются частью системной кампании, направленной на изоляцию Крыма.

«Мы создадим условия, при которых любым военнослужащим или работникам оборонной промышленности будет чрезвычайно сложно оставаться в Крыму, на временно оккупированных территориях или пользоваться путями доступа к ним», - заявил в комментарии Reuters командующий Силами беспилотных систем ВСУ майор Роберт «Мадяр» Бровди.

Подобное мнение высказал и вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров:

«По сути, Крым изолируется с помощью дронов. И в ближайшее время, похоже, Крым превратится в остров».

Если Украине удастся существенно затруднить транспортное сообщение с полуостровом, России будет значительно сложнее поддерживать поставки личного состава и техники в группировки в Запорожской и Херсонской областях, отмечают аналитики.

Новые дроны меняют ситуацию на фронте

Альтернативным маршрутом снабжения для оккупационных войск остается автотрасса Р-280, которая проходит вдоль побережья Азовского моря и соединяет южный фронт с Ростовской областью РФ.

Впрочем, украинские дроны средней дальности уже используются для ударов и по этой логистической артерии. Они атакуют системы противовоздушной обороны и грузовики с грузами.

По словам Бровди, после начала таких атак интенсивность движения на трассе сократилась более чем на 70%.

Именно эти беспилотники стали важной составляющей новой украинской стратегии, направленной на уничтожение российской логистики в тылу. Оснащенные более мощными боевыми частями и средствами противодействия радиоэлектронной борьбе, они затрудняют реализацию российской тактики, основанной на превосходстве в живой силе и материальных ресурсах.

Директор по вопросам инноваций и исследований открытых источников американского Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос ранее заявлял, что такие возможности могут обеспечить Украине существенное преимущество.

«Мы достаточно оптимистично оцениваем перспективы того, что в течение лета Украина сможет получить ощутимую стратегическую инициативу», - сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com