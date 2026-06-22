Зеленский посылает сигнал Лукашенко 2 22.06.2026, 13:36

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Владимир Зеленский

ВСУ располагает списком из 500 целей на территории Беларуси.

Очаг напряженности — Беларусь. Диктатор Лукашенко находится в зависимости от Путина, но не является полностью подконтрольным вассалом. С одной стороны, он отказался напрямую вступать в войну на стороне России, заявив, что не позволит белорусам превратиться в «фарш». С другой — он разрешает российским войскам использовать инфраструктуру на территории Беларуси и запускать беспилотники и ракеты через ее воздушное пространство, пишет глава консалтинговой компании «Mayak Intelligence» Марк Галеотти для The Spectator (перевод — сайт Charter97.org).

Не только в Минске и Москве, но и во многих европейских столицах растет обеспокоенность тем, что президент Украины Владимир Зеленский, воодушевленный недавними успехами, может зайти слишком далеко.

После прорыва вглубь российской территории Владимир Зеленский усилил риторику в отношении Беларуси.

Еще в феврале он призвал НАТО рассматривать ракеты «Орешник», размещенные в Беларуси, как законные цели, независимо от того, были ли они применены. В прошлом месяце, после (неподтвержденных) заявлений о том, что Минск рассматривает возможность участия в новом российском наступлении на Чернигов, он предупредил Лукашенко, чтобы тот «осознавал последствия агрессии против Украины». Глава украинских сил беспилотников заявил, что располагает списком из 500 целей на территории Беларуси, которые могут быть поражены.

В развитие темы один из советников Зеленского прямо пригрозил Лукашенко: «Как человек осторожный, который хочет дожить до пенсии, ему сегодня лучше просто помолчать».

Лукашенко занял примирительную позицию, предложив личную встречу с Зеленским «где угодно — в Украине или Беларуси», чтобы обсудить опасения. Во вторник он пошел дальше, заявив, что Беларусь не представляет военной угрозы для Украины, и даже извинился за прежние резкие высказывания.

В пятницу Зеленский допустил возможность прямых ударов по Беларуси. Он подчеркнул важность систем ретрансляции связи в приграничных регионах, заявив, что они используются для координации российских беспилотников, и потребовал их отключения.

Он установил недельный срок, пригрозив: если этого не произойдет, «мы сделаем это сами».

Действительно ли Зеленский планирует прямые атаки на Беларусь? Если да, то ограничится ли он ударами по этим станциям, учитывая, что белорусские предприятия связаны с российским оборонно-промышленным комплексом, а два нефтеперерабатывающих завода обеспечивают пусть и небольшие, но важные поставки топлива для России, особенно на фоне атак на ее собственные НПЗ?

Бывший словацкий дипломат Балаш Ярабик, внимательно следящий за украинско-белорусскими отношениями, заявил в X, что «риск украинских ударов по целям в Беларуси сейчас самый высокий с 2022 года, хотя это не означает автоматического решения об эскалации».

По его мнению, это скорее сигнал и предупреждение Лукашенко о последствиях поддержки Москвы, а также способ усилить давление на его режим.

Удар по третьей стороне за косвенную поддержку противника создает опасный прецедент. Москва уже проводит кампанию низкоуровневых атак и диверсий в Европе, так же как Киев, по сообщениям, причастен к саботажу газопровода «Северный поток» в 2022 году.

Однако Путин с растущим вниманием наблюдает, насколько много промышленных и логистических объектов, связанных с войной в Украине, расположены в Европе. Хотя перспектива открытого конфликта с НАТО остается крайне маловероятной, Кремль может усилить скрытые операции против инфраструктуры — железных дорог, заводов и других объектов. Это, в свою очередь, способно вызвать ответные действия со стороны Европы. То, что происходит в Минске, не обязательно остается только в Минске.

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