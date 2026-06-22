В Крыму приостановили прием детей во все летние лагеря

В Крыму приостановили прием детей во все летние лагеря1
- 22.06.2026, 12:51
К чему готовятся оккупанты?
Назначенный Россией «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил о приостановлении с 22 июня приема и размещения детей в организациях отдыха детей и их оздоровления.
По его словам, в лагеря детей не будут принимать до первого сентября 2026 года.
«В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», – написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Об отмене приема детей в лагеря ранее писали «Осторожно, новости» со ссылкой на родителей школьников. По словам одной из мам, по дороге в «Артек» автобус с детьми «развернули в Керчь без каких-либо комментариев». «Сегодня должен был быть заезд смены, без объяснения причин «Артек» отказался принимать часть детей, дети вынуждены ночевать в Керчи, в каком-то колледже», – рассказала она.
Украинские военные в последнее время наносят удары по транспортным путям, ведущим в аннексированный Крым, в результате чего уже в конце мая на полуострове начался дефицит топлива, а после атаки ВСУ в ночь на 21 июня власти приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ранее в интервью Reuters заявил, что Украина в ближайшее время изолирует оккупированный полуостров от России, и пообещал, что украинские военные продолжат наносить удары по российским логистическим маршрутам.