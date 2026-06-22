закрыть
22 июня 2026, понедельник, 15:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кредитные истории в Беларуси будут писать по-новому

  • 22.06.2026, 13:11
  • 1,386
Кредитные истории в Беларуси будут писать по-новому

Нацбанк издал постановление.

Кредитные истории и кредитные отчеты в Беларуси будут формировать по-новому. Об этом говорится в постановлении правления Нацбанка №148 от 19 июня 2026 года. Часть изменений связана с появлением криптобанков, еще новшества затронут тех, кто получал кредит с господдержкой, пишет Onlíner .

В Нацбанке сообщили, что криптобанки станут источниками формирования кредитных историй. Они будут обязаны предоставлять сведения по всем кредитным сделкам, кроме сделок, обязательство по которым выражено в цифровых знаках (токенах). Также криптобанки будут вправе получать кредитные отчеты, чтобы оценивать платежеспособность клиента и риски. Эти изменения вступают в силу с 18 июля 2026 года.

Кроме того, два новшества вступают в силу с 1 февраля 2027 года.

Во-первых, кредитные истории будут дополняться информацией о том, что человеку предоставляли кредит с господдержкой, также будет указан ее размер. В Нацбанке считают, что это повысит доступность кредитов для людей, которые уже пользуются таким форматом кредитования.

Во-вторых, при запросе кредитной истории будут четко конкретизироваться цели получения кредитного отчета — это новшество направлено на борьбу с мошенниками.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук