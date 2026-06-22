Кредитные истории в Беларуси будут писать по-новому
- 22.06.2026, 13:11
- 1,386
Нацбанк издал постановление.
Кредитные истории и кредитные отчеты в Беларуси будут формировать по-новому. Об этом говорится в постановлении правления Нацбанка №148 от 19 июня 2026 года. Часть изменений связана с появлением криптобанков, еще новшества затронут тех, кто получал кредит с господдержкой, пишет Onlíner .
В Нацбанке сообщили, что криптобанки станут источниками формирования кредитных историй. Они будут обязаны предоставлять сведения по всем кредитным сделкам, кроме сделок, обязательство по которым выражено в цифровых знаках (токенах). Также криптобанки будут вправе получать кредитные отчеты, чтобы оценивать платежеспособность клиента и риски. Эти изменения вступают в силу с 18 июля 2026 года.
Кроме того, два новшества вступают в силу с 1 февраля 2027 года.
Во-первых, кредитные истории будут дополняться информацией о том, что человеку предоставляли кредит с господдержкой, также будет указан ее размер. В Нацбанке считают, что это повысит доступность кредитов для людей, которые уже пользуются таким форматом кредитования.
Во-вторых, при запросе кредитной истории будут четко конкретизироваться цели получения кредитного отчета — это новшество направлено на борьбу с мошенниками.