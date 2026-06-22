«План уже существует»: генерал Ходжес предсказал судьбу Крымского моста 2 22.06.2026, 10:43

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Бен Ходжес

Фото: Getty Images

Главное – правильно выбрать момент.

Россия не способна доказать, что может изменить ход войны в Украине в свою пользу, заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью «Эспрессо».

Ходжес отметил, что его не впечатляют действия России, хотя они и достигли определенных успехов в развитии беспилотных технологий. Однако он подчеркнул, что, несмотря на то, что страна-агрессор располагает значительно большими людскими и материальными ресурсами, ей так и не удалось сломить сопротивление Украины.

«Поэтому я не вижу оснований полагать, что Россия демонстрирует какую-то особую способность адаптироваться или изменить ход войны в свою пользу», – сказал он.

Именно поэтому, по его мнению, так важны удары Украины по российской нефтяной и газовой инфраструктуре.

«Без доходов от экспорта энергоносителей России будет значительно сложнее финансировать войну. Для этого ей необходимо продолжать поставки нефти и газа в Китай, Индию и другие страны. Если Украина продолжит эти удары, России будет все сложнее получать средства, необходимые для ведения войны», – пояснил бывший командующий войсками США в Европе.

В статье отмечается, что Украина почти ежедневно наносит удары по российским колоннам во время их движения из Ростова или Мариуполя в направлении Крыма. Это приводит к тому, что врагу все труднее обеспечивать логистику на этом направлении.

«Поэтому я не говорю, что война скоро закончится или что Россия вскоре окажется на грани краха. В то же время я не вижу, чтобы она была способна изменить ход войны в свою пользу и реализовать свои стратегические цели», – отметил Ходжес.

Он напомнил, что Крымский мост уже поврежден и существенно ослаблен, поэтому россияне не используют его для тяжелых колонн и перевозки топлива, воды и боеприпасов по железной дороге. Ходжес констатирует, что действия Украины уже значительно снизили его логистическое значение.

Бывший командующий войсками США в Европе отметил, что ему также импонирует то, что Украина наносит удары по двум другим мостам, обеспечивающим сообщение с севера на Крымский полуостров.

«Предполагаю, что украинские силы доведут это дело до конца, когда наступит подходящий момент. Для этого нужна тщательная подготовка и координация многих составляющих операции. Но, на мой взгляд, план уже существует, и необходимые ресурсы для его выполнения также имеются», – заявил Ходжес.

По его мнению, главное – правильно выбрать момент, чтобы уничтожение моста дало максимальный эффект в сочетании с другими операциями. Он не знает, когда это произойдет, но предполагает, что все произойдет «скорее раньше, чем позже».

Ходжес предположил, что российский флот был вынужден перебросить корабли, личный состав и часть систем в Новороссийск, поскольку больше не мог безопасно базироваться в Севастополе и других крымских портах.

«Для Украины это, безусловно, положительный результат. В то же время это значительно осложнило работу командования Черноморского флота. Управлять операциями на юге Украины из Новороссийска гораздо сложнее, чем из Крыма. Поэтому эти изменения уже оказали ощутимый дестабилизирующий эффект», – пояснил он.

По словам Ходжеса, Новороссийск никогда не рассчитывался на размещение практически всего Черноморского флота одновременно с другими объектами и функциями порта.

«Поэтому можно предположить, что там уже довольно тесно. Кроме того, город также находится в зоне досягаемости украинских беспилотников. Поэтому я не удивлюсь, если в ближайшие месяцы мы увидим новые удары по кораблям и инфраструктуре в Новороссийске», – констатировал он.

Бывший командующий войсками США в Европе рассказал, что видел сообщения о том, что некоторые старшие офицеры, ранее служившие в Крыму, уже перевезли свои семьи в Новороссийск.

«Это свидетельствует о том, что, несмотря на официальные заявления Москвы, они сами осознают, насколько сложной стала ситуация в Крыму», – добавил он.

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