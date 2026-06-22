закрыть
22 июня 2026, понедельник, 12:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Де ла Эсприэлья побеждает на президентских выборах в Колумбии

  • 22.06.2026, 11:39
Де ла Эсприэлья побеждает на президентских выборах в Колумбии
Абелардо де ла Эсприэлья
Фото: Leonardo Castañeda/Getty Images

Правого политика поддержал Дональд ‌Трамп.

Правый кандидат Абелардо де ла Эсприэлья одержал победу на президентских выборах ‌в Колумбии с небольшим перевесом, свидетельствуют предварительные результаты голосования.

После подсчета почти 100% бюллетеней по итогам второго тура выборов де ла Эсприэлья набрал 49,66% голосов, тогда ‌как его соперник, левый ‌сенатор Иван Сепеда отстал примерно лишь на 250.000 голосов с результатом 48,70%, согласно ‌данным национальной избирательной комиссии.

Де ла Эсприэлья, в чью поддержку высказывался президента США Дональда ‌Трампа, обвинил в экономических трудностях и проблемах безопасности в Колумбии уходящего президента Густаво Петро.

Он пообещал ‌прекратить переговоры с преступными группировками, а также содействовать развитию нефтегазового сектора, снизить налоги и сократить государственный аппарат на величину вплоть до 40%.

При этом политик сказал, что оставит в силе повышение минимальной зарплаты на 23%, введенное при Петро, а также другие популярные социальные меры.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук