Самый болезненный удар по Путину

Самый болезненный удар по Путину2
- Александр Роднянский
- 22.06.2026, 12:17
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Россия теряет «главный трофей».
Со вчерашнего дня на всей территории оккупированного Крыма нельзя купить бензин.
Заправляют только транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность полуострова.
Введены ограничения на работу супермаркетов и общественного транспорта.
Власти просят жителей выключить кондиционеры, чтобы обеспечить более равномерную загрузку энергосистемы.
В отдельных регионах Крыма нет ни электричества, ни воды.
Если события так будут развиваться дальше, то скоро могут начаться проблемы и с продовольствием.
Так же, как и в своем тексте про налет беспилотников на Москву, я пишу эти слова без тени злорадства.
Жизнь обычных людей без топлива, электричества, воды крайне неприятна. Особенно летом.
Днями министр обороны Украины сказал, что Крым превратится в остров. И украинские военные последовательно занимаются достижением этой цели.
Сначала они методично били по системе противовоздушной обороны полуострова. Сейчас под ударом бензовозы и нефтехранилища, паромы и сухопутный путь до Крыма.
Из-за атак по Керченской переправе на какое-то время было приостановлено движение (в том числе и железнодорожное) через Крымский мост.
Задача украинской армии понятна. Речь идет о том, чтобы сделать судьбу полуострова, «самого ценного трофея России», по выражению командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным «Мадьяр», сильным аргументом в возможных переговорах с Кремлем.
Ведь именно на словах «Крым наш» выросла популярность Путина и был выстроен так называемый «крымский консенсус».
Удар по Крыму для Путина очень персональный и очень болезненный. Угроза его легитимности.
Но Россия должна узнать о том, что происходит в Крыму.
А Кремль про судьбу полуострова молчит. Об этом не говорят Песков, Ушаков, Лавров. Ни слова не произнес за последние недели и сам Путин.
Более того, в России продолжается рекламная кампания, призывающая россиян отдыхать в Крыму…
Я из любопытства подписался на два чата про туризм в Крыму. Россияне не подвели: «Ну как можно, чтобы бесплатная путевка пропала?», «Всегда отдыхали и сейчас поедем».
Представляю себе этот отдых.
На фото пожар в Керченском порту.
Александр Роднянский, «Телеграм»