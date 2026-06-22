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Самый болезненный удар по Путину

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  • Александр Роднянский
  • 22.06.2026, 12:17
  • 2,230
Самый болезненный удар по Путину
Александр Роднянский

Россия теряет «главный трофей».

Со вчерашнего дня на всей территории оккупированного Крыма нельзя купить бензин.

Заправляют только транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность полуострова.

Введены ограничения на работу супермаркетов и общественного транспорта.

Власти просят жителей выключить кондиционеры, чтобы обеспечить более равномерную загрузку энергосистемы.

В отдельных регионах Крыма нет ни электричества, ни воды.

Если события так будут развиваться дальше, то скоро могут начаться проблемы и с продовольствием.

Так же, как и в своем тексте про налет беспилотников на Москву, я пишу эти слова без тени злорадства.

Жизнь обычных людей без топлива, электричества, воды крайне неприятна. Особенно летом.

Днями министр обороны Украины сказал, что Крым превратится в остров. И украинские военные последовательно занимаются достижением этой цели.

Сначала они методично били по системе противовоздушной обороны полуострова. Сейчас под ударом бензовозы и нефтехранилища, паромы и сухопутный путь до Крыма.

Из-за атак по Керченской переправе на какое-то время было приостановлено движение (в том числе и железнодорожное) через Крымский мост.

Задача украинской армии понятна. Речь идет о том, чтобы сделать судьбу полуострова, «самого ценного трофея России», по выражению командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным «Мадьяр», сильным аргументом в возможных переговорах с Кремлем.

Ведь именно на словах «Крым наш» выросла популярность Путина и был выстроен так называемый «крымский консенсус».

Удар по Крыму для Путина очень персональный и очень болезненный. Угроза его легитимности.

Но Россия должна узнать о том, что происходит в Крыму.

А Кремль про судьбу полуострова молчит. Об этом не говорят Песков, Ушаков, Лавров. Ни слова не произнес за последние недели и сам Путин.

Более того, в России продолжается рекламная кампания, призывающая россиян отдыхать в Крыму…

Я из любопытства подписался на два чата про туризм в Крыму. Россияне не подвели: «Ну как можно, чтобы бесплатная путевка пропала?», «Всегда отдыхали и сейчас поедем».

Представляю себе этот отдых.

На фото пожар в Керченском порту.

Александр Роднянский, «Телеграм»

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