Назван простой способ защиты от хронических болезней 22.06.2026, 12:12

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Можно снизить риск на 21%.

Американские ученые выяснили, что даже скромные изменения образа жизни — правильное питание и регулярные физические нагрузки — способны на протяжении более двадцати лет снижать вероятность развития сразу нескольких хронических заболеваний. Работа опубликована в журнале JAMA.

Исследование основано на данных программы Diabetes Prevention Program (Программа профилактики диабета) и ее долгосрочного продолжения — DPPOS. На протяжении более 20 лет ученые наблюдали за 1173 людьми с предиабетом — состоянием, при котором уровень сахара в крови уже повышен, но до диагноза «диабет» еще не доходит. Участников разделили на три группы: одни принимали плацебо, другие — препарат метформин, снижающий сахар, третьи следовали программе здорового питания и физической активности с целью снизить вес минимум на 7%.

Через два десятилетия выяснилось, что группа с изменением образа жизни на 21% реже страдала мультиморбидностью — одновременным наличием двух и более хронических заболеваний. В список входили гипертония, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, аритмии, инсульт, артрит, астма, рак, хроническая болезнь почек, деменция, депрессия, остеопороз и сахарный диабет.

Примечательно, что даже когда сам диабет исключали из подсчета, польза от активного образа жизни сохранялась. Разница между группой плацебо и группой метформина оказалась незначительной — лекарство не давало тех же преимуществ, что физкультура и диета.

«Предотвращение накопления нескольких хронических заболеваний в старости может иметь даже большее значение для качества жизни и самостоятельности, чем профилактика одного лишь диабета», — отметил медицинский директор Национального института по проблемам старения США Марсель Салив.

Тем не менее исследователи признают: даже среди участников программы здорового образа жизни у 85% к концу наблюдения развились как минимум два хронических заболевания. Это напоминает: здоровые привычки снижают риски, но не отменяют их полностью.

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