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Вольфович: Удар по автобусу с детьми был попыткой столкнуть Беларусь с Украиной

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  • 22.06.2026, 12:03
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Вольфович: Удар по автобусу с детьми был попыткой столкнуть Беларусь с Украиной
Александр Вольфович
Фото: БелТА

Секретарь лукашенковского Совбеза сделал неожиданное заявление.

Удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть попыткой «столкнуть Беларусь с Украиной, спровоцировать какую-то нехорошую ситуацию». Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает БелТА. Однако он не уточнил, кого считает причастными к атаке.

Выступая перед журналистами после церемонии возложения цветов на площади Победы в Минске 22 июня, Вольфович напомнил о произошедшем на прошлой неделе инциденте с автобусом в Брянской области, в котором находились беларусские дети.

«Неважно, чей это автобус — белорусский, российский или какого-то другого государства. Это автобус с мирными жителями. Но тот, кто совершил этот удар, пытался создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной, спровоцировать какую-то нехорошую ситуацию», — заявил он.

По словам госсекретаря Совбеза, расследование обстоятельств произошедшего продолжается по поручению Лукашенко.

«Наши спецслужбы, Следственный комитет проводят самое тщательное расследование. Все факты будут проанализированы. Уже опрошены все свидетели и те, кто был в автобусе. Есть уже определенные, скажем так, моменты, о которых будет доложено главе государства», — сказал Вольфович.

Он добавил, что по итогам расследования «решение будет принято», однако намекнул, что жестких мер не последует:

«Втянуть Беларусь в конфликт не получится. Мы за мир, благоразумие, за решение всех вопросов дипломатическим путем».

Напомним, трагедия произошла утром 17 июня у деревни Рудня, недалеко от города Почеп в Брянской области РФ — это в 45 км от границы с Украиной. Как заявляют российские официальные органы, дрон попал в автобус. В нем ехали 43 пассажира. Пострадали шесть человек; погибла беременная женщина — жена тренера Речицкой ДЮСШ-2.

СК РФ и Беларуси возбудили уголовные дела (в России — о теракте). В МИД Беларуси среди прочего заявили о «безусловном исключении выезда белорусов в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов».

Поздно вечером 17 июня белорусские дети вернулись домой в Речицу. Утром 18 июня в Беларусь доставили на скорых и шестерых пострадавших.

В украинском Генштабе отрицают свою причастность к удару по автобусу, подчеркивая, что «в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области».

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о непричастности украинской стороны, сославшись на выводы международных экспертов. Он выразил уверенность, что этот инцидент был провокацией российской стороны с целью втянуть белорусов в войну.

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