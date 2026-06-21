Белорусские медики рассказали о пострадавших при ударе по автобусу под Брянском 7 21.06.2026, 12:15

2,640

Проведены необходимые операции по удалению осколков.

Дети, пострадавшие в Брянской области, находятся в палатах с родителями в удовлетворительном состоянии. Проведены необходимые операции по удалению осколков, сообщил Минздрав.

Четверо пострадавших детей находятся в Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) детской хирургии.

«Сейчас дети чувствуют себя неплохо. Четверым из них, которые находятся в отделении, проведены операции по удалению осколков. Они находятся в палате с родителями и в удовлетворительном состоянии», — рассказал глава РНПЦ Константин Дроздовский.

Ребенок, который был доставлен в Беларусь на искусственной вентиляции легких, в тяжелом состоянии, с серьезными травмами, остается в реанимации:

«Ему проведены операции. Вчера он пришел в сознание, дышит сам. Конечно, ему до выздоровления еще долго, но он находится с мамой и чувствует себя неплохо».

Операции пострадавшим детям были выполнены мультидисциплинарной бригадой. В нее входили детские хирурги, челюстно-лицевой хирург, лор-хирург, травматологи, хирурги, специализирующиеся на хирургии кисти, и офтальмолог — всего, по словам Дроздовского, около 30 специалистов.

«Мы имеем дело с осколочными травмами, поэтому послеоперационный период они проведут у нас. Как только мы сможем их выписать и отправить домой, мы это сделаем», — сообщил глава РНПЦ.

21 июня детей в больнице посещала спортивная делегация, включая главу футбольной федерации Евгения Булойчика и тренера белорусской сборной Виктора Ганчаренко.

«Юные пациенты, пострадавшие в Брянской области, — воспитанники ДЮСШ № 2 города Речицы и участники местной танцевальной студии. Ребята направлялись на спортивные сборы, поэтому внимание со стороны Министерства спорта, федерации футбола и главного тренера сборной для них особенно ценно», — отметили в Минздраве.

Напомним, трагедия произошла утром 17 июня у деревни Рудня, недалеко от города Почеп в Брянской области РФ — это в 45 км от границы с Украиной. Как заявляют российские официальные органы, дрон попал в автобус. В нем ехали 43 пассажира. Пострадали шесть человек; погибла беременная женщина — жена тренера Речицкой ДЮСШ-2.

СК РФ и Беларуси возбудили уголовные дела (в России — о теракте). В МИД Беларуси среди прочего заявили о «безусловном исключении выезда белорусов в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов».

Поздно вечером 17 июня белорусские дети вернулись домой в Речицу. Утром 18 июня в Беларусь доставили на скорых и шестерых пострадавших.

В украинском Генштабе отрицают свою причастность к удару по автобусу, подчеркивая, что «в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области».

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о непричастности украинской стороны, сославшись на выводы международных экспертов. Он выразил уверенность, что этот инцидент был провокацией российской стороны с целью втянуть белорусов в войну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com