Пострадавшего от удара по белорусскому автобусу ребенка ждет сложная операция 19.06.2026, 12:21

Планируется, что сегодня его прооперирует мультидисциплинарная бригада.

Состояние всех пострадавших в Брянской области белорусов после первой проведенной в учреждениях здравоохранения Минска ночи остается стабильным. Об этом сообщили в Минздраве, пишет БелТА.

В РНПЦ детской хирургии отметили:

— Дети стабильны, ночь провели спокойно.

Что касается наиболее тяжелого пациента, он находится в отделении анестезиологии и реанимации. Планируется, что сегодня его прооперирует мультидисциплинарная бригада, в составе которой будут детские хирурги, лор, челюстно-лицевой хирург, травматологи, офтальмолог.

Взрослый пациент, госпитализированный в Главный военный медицинский клинический центр № 432 Вооруженных Сил Беларуси, также стабилен. Его состояние средней тяжести. Медики не исключают его перевод сегодня из реанимации в отделение.

Как ранее сообщалось, в ходе трагедии в Брянской области, когда автобус с речицкими детьми–футболистами был атакован дроном, погибла женщина. 8 человек ранены, из них 6 детей, двое из которых были в тяжелом состоянии.

В Беларуси считают, что дрон был украинский. Служба безопасности Украины заявила, что получила российский документ, который ставит под сомнение версию о причастности украинских БПЛА к удару по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области. Если подлинность документа подтвердится, это может существенно изменить оценку инцидента.

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