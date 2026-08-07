19-летняя принцесса Изабелла начала службу в датской армии 4 7.08.2026, 23:22

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Фото: IMAGO

Во время службы она не будет получать жалование.

19-летняя принцесса Изабелла прибыла в казармы близ Слагельсе, где проведёт 11 месяцев в гвардейском гусарском полку. Об этом сообщает «Немецкая волна».

Старшая дочь короля и королевы Дании приступила к военной службе. Вместе с ней в этом году в ряды датской армии отправились ещё 1600 молодых мужчин и женщин.

Как сообщают датские СМИ со ссылкой на королевский двор, во время службы принцесса Изабелла не будет получать жалование.

«Срок обязательной военной службы в Дании увеличили с четырёх до 11 месяцев после обострения ситуации с безопасностью в Европе. Воинскому призыву в стране также подлежат женщины, достигшие 18-летнего возраста», — говорится в сообщении.

Ранее службу в Слагельсе проходил и старший брат Изабеллы, наследник престола Кристиан. После её завершения прошлым летом он начал обучение на лейтенанта.

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