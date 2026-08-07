закрыть
15 августа 2026, суббота, 4:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

19-летняя принцесса Изабелла начала службу в датской армии

4
  • 7.08.2026, 23:22
  • 7,634
19-летняя принцесса Изабелла начала службу в датской армии
Фото: IMAGO

Во время службы она не будет получать жалование.

19-летняя принцесса Изабелла прибыла в казармы близ Слагельсе, где проведёт 11 месяцев в гвардейском гусарском полку. Об этом сообщает «Немецкая волна».

Старшая дочь короля и королевы Дании приступила к военной службе. Вместе с ней в этом году в ряды датской армии отправились ещё 1600 молодых мужчин и женщин.

Как сообщают датские СМИ со ссылкой на королевский двор, во время службы принцесса Изабелла не будет получать жалование.

«Срок обязательной военной службы в Дании увеличили с четырёх до 11 месяцев после обострения ситуации с безопасностью в Европе. Воинскому призыву в стране также подлежат женщины, достигшие 18-летнего возраста», — говорится в сообщении.

Ранее службу в Слагельсе проходил и старший брат Изабеллы, наследник престола Кристиан. После её завершения прошлым летом он начал обучение на лейтенанта.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук