19-летняя принцесса Изабелла начала службу в датской армии

19-летняя принцесса Изабелла начала службу в датской армии4
- 7.08.2026, 23:22
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Во время службы она не будет получать жалование.
19-летняя принцесса Изабелла прибыла в казармы близ Слагельсе, где проведёт 11 месяцев в гвардейском гусарском полку. Об этом сообщает «Немецкая волна».
Старшая дочь короля и королевы Дании приступила к военной службе. Вместе с ней в этом году в ряды датской армии отправились ещё 1600 молодых мужчин и женщин.
Как сообщают датские СМИ со ссылкой на королевский двор, во время службы принцесса Изабелла не будет получать жалование.
«Срок обязательной военной службы в Дании увеличили с четырёх до 11 месяцев после обострения ситуации с безопасностью в Европе. Воинскому призыву в стране также подлежат женщины, достигшие 18-летнего возраста», — говорится в сообщении.
Ранее службу в Слагельсе проходил и старший брат Изабеллы, наследник престола Кристиан. После её завершения прошлым летом он начал обучение на лейтенанта.