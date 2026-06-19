Зеленский высказался об инциденте с белорусским автобусом в Брянской области 1 19.06.2026, 19:27

3,026

Президент Украины заявил о российской провокации.

Международные эксперты уже сделали вывод о непричастности украинской стороны к предполагаемой атаке на автобус с гражданами Беларуси в Брянской области РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил уверенность, что этот инцидент был провокацией российской стороны с целью втянуть белорусский народ в войну против Украины, передает «Интерфакс-Украина».

«Что касается удара дрона [по белорусскому автобусу]… Ну, все уже признали, международные эксперты, и, мне кажется, также и россияне признают это, скажем так, неофициально, что этот удар был не наш. Как это связывают? Очень просто. Россияне будут делать много разных провокаций для того, чтобы втянуть народ Беларуси в эту войну. Это одна из таких провокаций», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Гондураса Насри Асфурой 19 июня в Киеве.

Он не уточнил, каких международных экспертов имеет в виду.

Напомним, трагедия произошла около 11.00 у деревни Рудня, недалеко от города Почеп в Брянской области РФ — это в 45 км от границы с Украиной, с которой Россия воюет. Как заявляют российские официальные органы, дрон попал в автобус. В нем ехали 43 пассажира. Пострадали шесть человек; погибла женщина — жена тренера Речицкой ДЮСШ-2.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com