Стало известно о состоянии самых тяжелых пациентов после удара по белорусскому автобусу в Брянской области 3 22.06.2026, 8:48

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Медики рассказали о еще одной операции.

Самый тяжелый пациент, пострадавший при ударе по автобусу в Брянской области, остается в реанимации, однако его состояние удалось стабилизировать. Подросток пришел в сознание и уже дышит самостоятельно. Во вторник ему предстоит еще одна операция, сообщили медики в эфире СТВ.

По словам детского хирурга РНПЦ детской хирургии Андрея Заполянского, наиболее тяжелый пациент из числа пострадавших детей по-прежнему в реанимации. Несколько дней назад его прооперировала мультидисциплинарная бригада.

«Выполнялось четыре хирургических вмешательства на разных областях анатомических тела. В ходе операции были удалены множественные осколки от взрывной травмы. Была выполнена реконструкция и стабилизация кисти и ревизия множественных ран мягких тканей», — рассказал медик.

Сейчас состояние Артема стабильное. Его перевели на спонтанное дыхание. Подросток пришел в себя и находится под наблюдением врачей. Уже во вторник ему предстоит пережить еще одну операцию — по пластике левой кисти.

Рядом с мальчиком постоянно находится его мать Наталья Польская, которая также была в автобусе в момент атаки.

«Я вытаскивала сама. Мне кто-то из наших родителей помог. Мы остановили машину, обычную машину, наверное, дачник какой-то ехал. Скорой не было, рана серьезная, кровопотеря большая была. Мы поехали в первый населенный пункт, там оказали первую помощь. Было страшно ехать, но когда уже оказались на территории Беларуси, мирное небо над головой — это не просто слова, это дорогого стоит», — рассказала женщина.

В результате атаки погибла беременная жена одного из тренеров команды, которая сопровождала группу. Сам тренер получил множественные ранения и был доставлен в военный госпиталь. По данным врачей, его состояние стабильно и оценивается как средней степени тяжести.

Ведущий хирург медицинской части 432-го Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных сил Беларуси Алексей Трухан сообщил, что мужчина перенес тяжелые травмы и ему может потребоваться дальнейшее лечение.

«Есть тяжелая травма, операции были выполнены вовремя, тем не менее всегда есть вероятность развития осложнений. Там тяжелая травма живота уже прооперирована, тяжелая взрывная травма кисти, которая требует неоднократных операций повторных», — отметил хирург.

Напомним, трагедия произошла утром 17 июня у деревни Рудня, недалеко от города Почеп в Брянской области РФ — это в 45 км от границы с Украиной. Как заявляют российские официальные органы, дрон попал в автобус. В нем ехали 43 пассажира. Пострадали шесть человек; погибла беременная женщина — жена тренера Речицкой ДЮСШ-2.

СК РФ и Беларуси возбудили уголовные дела (в России — о теракте). В МИД Беларуси среди прочего заявили о «безусловном исключении выезда белорусов в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов».

Поздно вечером 17 июня белорусские дети вернулись домой в Речицу. Утром 18 июня в Беларусь доставили на скорых и шестерых пострадавших.

В украинском Генштабе отрицают свою причастность к удару по автобусу, подчеркивая, что «в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области».

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о непричастности украинской стороны, сославшись на выводы международных экспертов. Он выразил уверенность, что этот инцидент был провокацией российской стороны с целью втянуть белорусов в войну.

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