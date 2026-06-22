Германия перебрасывает к границе с Беларусью 5000 военных 22.06.2026, 11:42

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Подготовка необходимой инфраструктуры в Литве продвигается с опережением графика.

Берлин продолжает укреплять восточный фланг НАТО, переводя своих военных в Литву. По информации издания Bild, к концу 2027 года здесь планируется на постоянной основе разместить около 5000 служащих Бундесвера. Все они войдут в состав 45-й танковой бригады. Часть контингента — порядка 1800 солдат — уже дислоцирована в стране и в июне принимает участие в маневрах «Freedom Shield» на полигоне Пабраде, расположенном всего в 20 километрах от границы с Беларусью.

Подготовка необходимой инфраструктуры продвигается с опережением графика. Глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас в интервью WELT отметил, что первый этап строительных работ опережает намеченный план на десять месяцев.

«Мы можем исходить из того, что Германия и Литва в любом случае будут готовы к концу 2027 года, если не раньше. Бригада будет полностью оснащена и готова», — подчеркнул Каунас.

Для немецких военнослужащих и их семей в Литве возводят не только военные объекты, но и гражданские: жилые дома, медицинские центры, школы и детские сады. Министр назвал этот проект «вехой для германо-литовских отношений», играющей ключевую роль в сдерживании на восточных рубежах альянса. В самом Бундесвере размещение 45-й бригады называют историческим событием, поскольку со времен Второй мировой войны немецкие войска еще никогда не базировались за границей на постоянной основе.

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